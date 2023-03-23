Ramazan ayına özel en güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Hayırlı Cumalar mesajı ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri, 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cumasında araştırılıyor. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olarak bilinen Ramazan ayı 23 Mart Perşembe ayı itibarıyla başladı. Güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak bilinen bu anlamlı günde binlerce Müslüman; en güzel, kısa, uzun, yeni, farklı, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları çeşitlerini araştırıyor. Resimli, Ramazan ayına özel cuma mesajları ve cuma sözlerini WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya hesapları üzerinden ve ya SMS yoluyla paylaşabilirsiniz. İşte, 2023 Ramazan ayına özel, en güzel Cuma mesajları...