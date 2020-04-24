Ramazan ve koronavirüs tüketicileri nasıl etkiliyor?

Mobil reklam platformu AdColony, Türkiye’de Covid-19 ve bugün başlayan Ramazan ayı ile değişen dijital davranışları mercek altına aldı. Ramazan boyunca insanların günlük tercihlerindeki değişimlere ve mobil cihazların bu dönemde nasıl bir role sahip olduğuna odaklanan araştırma, bu süreçte koronavirüs salgının ne gibi etkileri olacağına da ışık tuttu.

“Ramazan Ayı ve Covid-19 Etkisi ile Değişen Dijital Davranışlar Araştırması”na göre Ramazan döneminde katılımcıların yüzde 32'si akıllı telefonlarında daha fazla zaman geçireceklerini söylüyor. Katılımcıların yüzde 75'i gün içinde iftardan sonra (yüzde 18) ve salonda (yüzde 8) mobil cihazları ile vakit geçirdiklerini belirtiyor.

DAHA FAZLA SOSYAL MEDYA, DAHA FAZLA OYUN...

Araştırmaya göre Ramazan’da telefonları en çok kullanma nedenleri şöyle sıralanıyor: Sosyal medya (yüzde 81),Aile ve arkadaşlarla mesajlaşma (yüzde 78),Video izleme (yüzde 75),mobil oyunlar (yüzde 72). Yine katılımcıların yüzde 41'i Ramazan ayında mobil oyun oynamak için daha fazla zaman harcayacaklarını söylüyor.

Geçen sene Ramazan ayında da özellikle gündüz saatlerinde ve Sahur vakitlerinde mobil oyunlarda geçirilen vaktin arttığı gözlemlenmişti. Yapılan araştırma bu sene de kullanıcı alışkanlıklarının bu şekilde olacağı yönünde.

Ramazan döneminde oruç tutan hedef kitlelere ulaşmak için mobil reklamlar ön plana çıkıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 66'sı mobil cihazlarında gördükleri reklamlar üzerinden doğrudan bir satın alma yapıyorlar. Yüzde 86'sı ise ürün kendileri ve tercihleri ile ilgili olduğunda satın alma yapacaklarını belirtiyor.

Ramazan müşterilerinin yüzde 85'i akıllı telefonlarını online alışveriş için kullanıyor ve kullanıcıların yüzde 52'si uygulama içi satın almayı tercih ediyor. Geçen senelere kıyasla mobil kullanım alışkanlıklarının her geçen gün uygulamalara doğru kaydığını gözlemleniyor.

ONLINE ALIŞVERİŞE ÇİFTE DESTEK

Ramazan döneminde kıyafet, erzak ve şekerleme ürünleri çoğu Ramazan müşterisinin satın almayı planladığı ürünler. Ramazan ayı üzerinde koronavirus etkisi göz önüne alındığında bu dönem, özellikle online alışverişlerin ve yemek siparişlerinin artması bekleniyor.

Araştırmaya göre bu dönemde havayolu, seyahat gibi sektörlerdeki alışverişler pek yoğun olmuyordu, bu sene özelinde ise koronavirüs etkisi ile bu konulardaki alışverişlerin durma noktasına geldi. Yine sinema, oyuncaklar, eğlence sektörü alışverişin azaldığı alanlardan.

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