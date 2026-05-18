        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir RAMS Başakşehir, Avrupa kupaları için Trabzonspor'u bekliyor

        RAMS Başakşehir, Avrupa kupaları için Trabzonspor'u bekliyor

        Başakşehir, 2025-2026 sezonunu Süper Lig'de oynadığı 34 maç sonunda topladığı 57 puanla 5. sırada tamamladı. Turuncu-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde Avrupa kupalarında eleme oynama hakkı elde edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 11:33 Güncelleme:
        Başakşehir, Avrupa için Trabzonspor'u bekliyor!

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 57 puanla 5. sırada bitiren Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’un kupayı kazanması halinde Avrupa kupalarında eleme oynama hakkı elde edecek.

        Başakşehir, Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 57 puanla 5. sırada tamamladı. İstanbul ekibi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’un, Konyaspor’u mağlup etmesi halinde Avrupa kupalarında eleme oynama hakkı elde edecek. Ligi 3. sırada tamamlayan Trabzonspor kupayı kazanırsa Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Başakşehir de Konferans Ligi'nde eleme oynayacak. Konyaspor'un zafere ulaşması halinde ise siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'nden yoluna devam edecekken, turuncu-lacivertliler de Avrupa'ya katılım sağlayamayacak.

        SÜPER LİG'DE GOL KRALI SHOMURODOV

        Eldor Shomurodov, bu sezon ligde attığı 22 golle takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu. Shomurodov, ligde gol krallığı yarışında Trabzonspor’un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu ile zirveyi paylaştı.

        Geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonuyla Roma’dan kadroya katılan Özbek futbolcunun bonservisi, ara transfer döneminde İtalyan ekibinden alındı. 30 yaşındaki oyuncu, attığı gollerin yanı sıra 5 asistlik katkı da sağladı.

        16. SIRADAN 5. BASAMAĞA KADAR YÜKSELDİ

        Başakşehir, geride kalan sezona istediği gibi başlayamadı. Turuncu-lacivertliler, ilk 3 haftada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan’ın yerine Nuri Şahin getirildi. Ligin 9. haftasında sahasında Galatasaray’a 2-1 mağlup olan İstanbul temsilcisi, haftayı 16. sırada tamamladı. Ancak Başakşehir, 14 ile 25. haftalar arasında oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak önemli bir çıkış yakaladı. Bu süreçte 8 maçlık yenilmezlik serisi elde eden turuncu-lacivertliler, 9. haftada düşme hattında yer almasına rağmen, 25. hafta sonunda 5. sıraya yükselmeyi başardı ve sezonu da bu basamakta tamamladı.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Enflasyonu aşamadı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Baba ile oğlu yola çıktılar... Tünelde trajik son!
        "Dostluk yalanmış"
        Arazi kavgasında vahşet! Yumruk ölümüne yol açtı!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
