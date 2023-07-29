Real Madrid açıkladı: Arda Güler'den kötü haber!

Real Madrid, Arda Güler'in menisküs sakatlığı geçirdiğini ve tedavi için takımın ABD kampından ayrılarak Madrid'e geri döndüğünü açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Arda Güler'de yapılan tetkiklerin ardından sağ dizinde iç menisküs yaralanması olduğu tespit edildi. Oyuncu, tedavisine devam etmesi için Madrid'e dönecek." ifadeleri kullanıldı.