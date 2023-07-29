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        Haberler Futbol İspanya Real Madrid açıkladı: Arda Güler'den kötü haber! - Futbol Haberleri

        Real Madrid açıkladı: Arda Güler'den kötü haber!

        Real Madrid, Arda Güler'in menisküs sakatlığı geçirdiğini ve tedavi için ABD kampından ayrılarak Madrid'e geri döndüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 20:23
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        Arda Güler'den kötü haber!
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        Real Madrid, Arda Güler'in menisküs sakatlığı geçirdiğini ve tedavi için takımın ABD kampından ayrılarak Madrid'e geri döndüğünü açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Arda Güler'de yapılan tetkiklerin ardından sağ dizinde iç menisküs yaralanması olduğu tespit edildi. Oyuncu, tedavisine devam etmesi için Madrid'e dönecek." ifadeleri kullanıldı.

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