Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Jose Mourinho'yu açıkladı!
Sezonu kupasız kapatarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Real Madrid'de mevcut başkan Florentino Perez, 7 Haziran'daki seçimde yeniden başkan seçilmesi halinde takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıkladı. Fenerbahçe'de de görev yapan ve son olarak Benfica'yı çalıştıran Portekizli teknik adam, Perez'in başkan seçilmesi halinde 13 yıl sonra İspanyol devine geri dönecek.
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de 7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi mevcut başkan Florentino Perez bombayı patlattı.
Sezonu kupasız kapatan ve sezon boyunca biok krizle gündeme gelen İspanyol devinin başkanı Perez, geçtiğimiz günlerde masaya oturduğu Jose Mourinho ile el sıkıştığını açıkladı.
Perez, yayımladığı videoda 7 Haziran'daki seçimde yeniden başkan seçilmesi halinde takımın başına Portekizli teknik adamı getireceğini duyurdu.
BENFICA İLE LİGDE MAĞLUBİYET YAŞAMADI!
2025'in eylül ayında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen efsane teknik adam, Portekiz ekibiyle ligde çıktığı 30 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
20 galibiyet, 10 beraberlikle namağlup ligi tamamlayan Benfica, buna rağmen 3. olarak Şampiyonlar Ligi biletini alamadı.
REAL MADRID'LE BİR SEZONDA 100 PUAN TOPLADI
Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırırken, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.
Mourinho söz konusu 3 yılda Real Madrid ile La Liga şampiyonluğu, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası zaferi yaşamıştı.
Jose Mourinho, Benfica'nın başında çıktığı 45 resmi maçta ise 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 2.02 puan ortalaması tutturdu.