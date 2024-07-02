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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Real Madrid, Hırvat basketbolcu Hezonja ile sözleşme yeniledi - Basketbol Haberleri

        Real Madrid, Hırvat basketbolcu Hezonja ile sözleşme yeniledi

        Euroleague takımlarından Real Madrid, Hırvat basketbolcu Mario Hezonja ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:20 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:25
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        Real Madrid, Hezonja ile uzattı!
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        THY Avrupa Ligi takımlarından Real Madrid, Hırvat basketbolcu Mario Hezonja ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        İspanya ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona'nın da arasında yer aldığı birçok takımla anılan 29 yaşındaki kısa forvet, Real Madrid'de kalmayı tercih etti.

        Real Madrid'den yapılan açıklamada, Hezonja'nın sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

        Mario Hezonja, geçen sezon finalde Panathinaikos'a mağlup olarak ikincilikle yetindikleri THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 38 maçta 13,5 sayı ve 4,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

        2022'de Real Madrid'e transfer olan Hırvat basketbolcu, eflatun-beyazlı formayla 1 THY Avrupa Ligi, 1 İspanya Ligi, 1 Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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