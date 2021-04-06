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Real Madrid Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk tur maçında Real Madrid ile Liverpool karşılaşacak. İspanyol devinde kaptan Sergio Ramos sakatlığı, Raphael Varane ise corona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Liverpool'da ise gözler milli futbolcumuz Ozan Kabak'ta olacak. Peki Real Madrid Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler

Real Madrid Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler

Real Madrid şampiyonluk mücadelesi verdiği La Liga'da son 3 maçını kazandı ve liderin 1 puan gerisinde 2. sırada. Liverpool ise Premier League'de zor bir sezon geçiriyor. Kırmızılar, son 2 maçını kazansa da 6. basamakta yer alıyor. Şimdi gözler Şampiyonlar Ligi sahnesinde. Peki Real Madrid Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler

REAL MADRID - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Real Madrid - Liverpool maçı 6 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Vazguez, Militao, Nacho, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Vinicius Jr., Benzema

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Philips, Ozan, Robertson, Thiago, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Jota

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