Real Madrid şampiyonluk mücadelesi verdiği La Liga'da son 3 maçını kazandı ve liderin 1 puan gerisinde 2. sırada. Liverpool ise Premier League'de zor bir sezon geçiriyor. Kırmızılar, son 2 maçını kazansa da 6. basamakta yer alıyor. Şimdi gözler Şampiyonlar Ligi sahnesinde. Peki Real Madrid Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler

REAL MADRID - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Real Madrid - Liverpool maçı 6 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Vazguez, Militao, Nacho, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Vinicius Jr., Benzema

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Philips, Ozan, Robertson, Thiago, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Jota