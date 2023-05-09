UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor... Son şampiyon Real Madrid, geçen sezon yarı finalde elediği Manchester City'yi konuk ediyor.
STAT: Santiago Bernabeu
HAKEM: Artur Dias (Portekiz)
SAAT: 22.00
YAYIN: TV 8.5
REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius JR., Benzema
2 EŞLEŞMEDE DE REAL MADRID TURLADI
UEFA Şampiyonlar Ligi iki takım üçüncü kez yarı finalde karşı karşıya geliyor. Bundan önceki iki elemeyi geçen taraf Real Madrid olmuştu.
Geçtiğimiz sezonki yarı final elemesinde ilk maçta deplasmanda 4-3 kaybeden Real Madrid, rövanşta uzatmalara giden karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını finale yazdırmıştı.
Bu kupanın son şampiyonu olan Real Madrid, 14 kez ile Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan kulüp olarak açık ara farkla ilk sırada bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi'nde tek finalini 2020-2021 sezonunda oynayan Manchester City ise şimdiye kadar bu kupayı kazanamadı.
RÖVANŞ 17 MAYIS'TA
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Mayıs Çarşamba günü Manchester City'nin ev sahipliğinde Etihad Stadyumu'nda oynanacak.
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