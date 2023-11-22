Altın fiyatlarında yeni rekor! Son dakika 22 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 22 Kasım Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Rekor kıran gram altın fiyatları 1855 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte gram ve çeyrek altın fiyatları 22 Kasım alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 22 Kasım Çarşamba gününe rekor artışla devam ediyor. Gram altın fiyatları ise 1855 lira sınırında seyrediyor. Altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler ise "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte altın fiyatları 22 Kasım alış - satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.853,79
1.854,10
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.001,98
2.002,25
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.966,07
3.031,45
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.864,28
12.088,73
YARIM ALTIN FİYATI
5.913,60
6.062,91
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.864,28
12.088,73
ATA ALTIN FİYATI
12.486,26
12.797,31
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.048,44
1.243,82
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.717,96
1.815,35