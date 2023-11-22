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        Haberler Ekonomi Altın REKOR... Altın fiyatlarında yeni rekor! Son dakika 22 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları - CANLI TABLO - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yeni rekor! Son dakika 22 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 22 Kasım Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Rekor kıran gram altın fiyatları 1855 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte gram ve çeyrek altın fiyatları 22 Kasım alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 14:43 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:43
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        1

        Altın fiyatları 22 Kasım Çarşamba gününe rekor artışla devam ediyor. Gram altın fiyatları ise 1855 lira sınırında seyrediyor. Altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler ise "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte altın fiyatları 22 Kasım alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.853,79

        1.854,10

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        2.001,98

        2.002,25

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.966,07

        3.031,45

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.864,28

        12.088,73

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.913,60

        6.062,91

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.864,28

        12.088,73

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.486,26

        12.797,31

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.048,44

        1.243,82

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.717,96

        1.815,35

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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