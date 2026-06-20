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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Devlet tahvillerine stopaj düzenlemesi

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Devlet tahvillerine stopaj düzenlemesi

        Cumhurbaşkanı Kararı ile devlet tahvili ve hazine bonolarında mevcut stopaj uygulamasının süresi 31 Aralık 2026'ya uzatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 09:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Devlet tahvillerine stopaj düzenlemesi

        Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı kararı ile devlet tahvili, hazine bonoları ve kamu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikasından elde edilen gelirlere yönelik stopaj uygulamasının süresi 30 Haziran 2026'dan 31 Aralık 2026'ya uzatıldı.

        Böylelikle yatırımcıların Türk lirası bazlı kamu borçlanma araçlarına yönelik mevcut stopaj oranlarının uygulama süresi yıl sonuna kadar esnetilmiş oldu.

        Bu karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

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