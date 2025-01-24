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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı kredi kullanım esaslarını Hazine belirleyecek - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı kredi kullanım esaslarını Hazine belirleyecek

        Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, Türkiye'de yerleşiklerin yurt dışı kredisi kullanımına ilişkin esaslar Hazine tarafından belirlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 08:32 Güncelleme: 24.01.2025 - 08:32
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        Yurt dışı kredi kullanım esaslarını Hazine belirleyecek
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        Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde düzenleme yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğle, ilgili tebliğin "krediler" başlıklı 11. maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışından sağlanan kredilerin Türkiye'deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılmasına ilişkin esasların Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alındı.

        Öte yandan tebliğin "döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler" başlıklı maddesinde yapılan düzenlemeyle, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kullanılmasındaki muafiyet kapsamına kamu kurum ve kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yanı sıra "Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında (A) veya (B) seviye sertifikaya sahip olan şirketler" de eklendi.

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