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        Rey Manaj'dan Sivaslı çocuklara jest

        Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Sivas'ta araba sürdüğü sırada onu gören çocukları kırmayarak arabasına aldı ve çocukları gezdirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 12:28 Güncelleme: 19.01.2025 - 12:28
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        Rey Manaj'dan Sivaslı çocuklara jest
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        Sivasspor'da forma giyen 27 yaşındaki Arnavut futbolcu Rey Manaj, Sivas'ta arabasıyla dolaşırken çocuk hayranlarına rastladı.

        Hayranlarını kırmak istemeyen Rey Manaj, çocukları arabaya aldı.

        Manaj'a olan sevgilerini “Seni seviyoruz” diyerek dile getiren çocukların mutluluğu kameraya yansıdı. Çocuklar “Manaj ağabey ile piyasa yapıyoruz” diyerek sosyal medyada videoyu paylaştılar.

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