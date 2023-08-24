Rıdvan Dilmen: Beni göndermeyin mesajı aldım

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''BENİ GÖNDERMEYİN MESAJI ALDIM''

''Bu maçlar Okan hocanın en değerleri maçlarıdır. Şampiyonlar Ligi'ne girmek için büyük bir avantaj yakalamışsın. Boey'i kadroda düşünmüyordu Okan hoca. Omar sakatlandı, Dubois sakatlandı ve Sacha Boey'i kazandı. Sadece Yunus için söylemeyeceğim. Şu maçı 3-2 kazanıyorsunuz, çok önemli bir galibiyet alıyorsunuz. Bugün çıkarılacak dersler var. Gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili kararlar. Herkese Yunus sürpriz olabilir ama bana olmadı. Muhtemelen rakibin üçlü oynayacağını düşünerek Yunus'un oradan etkili olacağını düşündü ve oldu. Yunus çok farklı bir oyuncu. Emin olun geçen sezon 8-9 tane de gol yapabilirdi. Direkten dönenler, çizgiden dönenler... Bir kere Yunus'un beni göndermeyin mesajını aldım.''