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Rıdvan Dilmen: Bu inanılmaz senaryo!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği derbiyi değerlendirdi. İşte Dilmen'in sözleri...

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  • Rıdvan Dilmen: Yine geri düşüp derbi kazandılar

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yüzde Yüz Futbol programında, Beşiktaş - Galatasaray karşılaşması sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
  • Rıdvan Dilmen: Yine geri düşüp derbi kazandılar

    "Beşiktaş Şenol Güneş'le başlasaydı, Galatasaray Karagümrük'ü yenseydi, Fenerbahçe İstanbulspor maçını kazansaydı. Bunların içinden çıkamayız. İlk 25 dakikada Galatasaray, lider ve güçlü takım oyunu oynadı. Sonra Cenk'in pozisyonundan sonra da seyirci tamamen işin içine girdi."
  • Rıdvan Dilmen: Yine geri düşüp derbi kazandılar

    "İkinci yarıya Galatasaray pas yapar gibi başladı. 57 ve 60 arası Beşiktaş üst üste pozisyonlar buldu Aboubakar ve Cenk ile. Oyunun genelinde galibiyete yakın takım Beşiktaş. Şuanda ligimizin en formda takımı da Beşiktaş. Maçın başında tutuklardı, tutukluk 25 dakika sürdü.
  • Rıdvan Dilmen: Yine geri düşüp derbi kazandılar

    "Maçın kritik oyuncusu Galatasaray adına Muslera. İlk golü tartışırız. İkinci golden önce kalecisin sen görüyorsun, ki kendisi Türkiye'de oynamış en iyi kalecilerdendir. Muslera tecrübesindeki bir kaleci böyle baskı altında oldukları bir pozisyonda vurması lazımdı vurmadı, pas verdi.
  • Rıdvan Dilmen: Yine geri düşüp derbi kazandılar

    "Galatasaray'ın ilk yarıda tek şutu gol oldu. Maçın bitimi 7'ye 1'de. Çerçeveyi yine bulamadılar. Skor geldikçe tekmeye kafa koyan bir Beşiktaş geldi. Kötü oynarken bile gol atabilen Aboubakar da golünü attı."

     
  • Rıdvan Dilmen: Yine geri düşüp derbi kazandılar

    "Bu güneşe kar dayanmaz deriz ya bazen. Beşiktaş artık gelmeye başladı ve üst üste pozisyon kaçırmaya başladıktan sonra 2 değişiklik yaptı Okan hoca. 1-1'ken Mertens yerine Zaniolo'yu oyuna alması lazımdı."
  • Rıdvan Dilmen: Yine geri düşüp derbi kazandılar

    "Galatasaray'ın ilk yarıda tek şutu gol oldu. Maçın bitimi 7'ye 1'de. Çerçeveyi yine bulamadılar. Skor geldikçe tekmeye kafa koyan bir Beşiktaş geldi. Kötü oynarken bile gol atabilen Abobakar da golünü attı."
  • Rıdvan Dilmen: Yine geri düşüp derbi kazandılar

    "Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı geriye düşüp 4 golle kazanıyor. Bugün de geriye düşüp kazandı Beşiktaş. Teknik direktörün ne kadar başarılı olduğunu söylüyoruz. 9 haftada 25 puan aldılar, Trabzon'a puan kaybettiler sadece. Geleni gideni yendiler."
  • Rıdvan Dilmen: Yine geri düşüp derbi kazandılar

    "Bu yarış öyle bir hale geldi ki, Şampiyon' kelimesinin 8 harfinin 6'sı bitmişti ama yine farklı duruma geldi. Bu skordan bağımsız olarak lige renk getiren takım Beşiktaş. Son paslar gol olabilse 6-7 tane gol pozisyonları var"
  • Rıdvan Dilmen: Yine geri düşüp derbi kazandılar

    "Beşiktaş'ta Saiss ve Rosier çok iyi oynadı. Onur gelince rekabet geldi, Rosier ben Beşiktaş gibi takımdayım dedi. Bunu da kim sağladı, hoca sağladı. 90 dakika boyunca gitti geldi Rosier. Karşısında diri bir Kerem olmasına rağmen"
  • Rıdvan Dilmen: Yine geri düşüp derbi kazandılar

    "Beşiktaş'ın 9 haftada 25 puan toplamasındaki baş aktörler orta sahadaki üçlüsü. Gedson, Amir ve Salih. Baktığınız zaman inanılmaz bir kalite görmeyebilirsiniz ama kalitelerinin yanında fizikleri de üst düzeyde"
  • Rıdvan Dilmen: Yine geri düşüp derbi kazandılar

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