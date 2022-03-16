Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yorumu

Ben sormak istiyorum; adını söylerken bile mutluluktan tüylerimizi diken diken eden Arda Güler çocuğumuzu (ki onu yetiştiren bütün hocaları ve A Takım'a alan Pereira'yı kutlarım) sahada görmek istiyorsunuz değil mi? Peki elinize kağıt kalemi alın, Pereira'nın oynattığı 3-4-3'ü çizin. Her gün sahada görmek istediğimiz Arda'yı; onun idolü ve Fenerbahçemiz'in efsanesi Alex de Souza'yı bu dizilişin neresine koyabilirsiniz? Hiç uğraşmayın koyamazsınız. Çünkü ikisinin de ortak özelliği şu; ikisi de bir tek forvet arkası 10 numara oynarlar, başka hiçbir mevkide de oynayamazlar. Ama 10'u da herkesten farklı oynarlar.