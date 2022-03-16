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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yorumu

Rıdvan Dilmen, futbol gündemindeki konularla ilgili yorumlarda bulundu. Dilmen, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la ilgili çarpıcı sözler söyledi

  • 01
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    Yorumcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından gelen soruları cevaplayarak takımları ve oyuncuları değerlendirdi. Dilmen'in sözleri şöyle:
  • 02
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    FENERBAHÇE

    Tabii ki Fenerbahçeliler üzgün. Sezona erken veda etti, en azından bu kez avantaja çevirelim. Önce teknik direktör seçimi. Ve o teknik direktör doğrultusunda transfer. Birinci kriter; ilk 11'de 4 yerli kuralı. Özellikle savunmaya iyi bir yerli oyuncu transfer edilmeli. Çünkü önde forvet arkası ve kenarda oynatabileceği kaliteli yerli oyuncuları var. 
  • 03
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    Altay'ı zorlayacak yabancı veya yerli kaleci. Tartışmasız bir santrafor. Tartışmasız sağ bek ve sol bek. Orta sahada da savunmanın önünde oynayacak ve arkası dönük top alıp, dönüp, oyunu kurabilecek bir oyuncu şart. Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için yeni gelecek teknik direktörün yanında muhakkak İsmail Kartal olmalı.
  • 04
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    VITOR PEREIRA

    Bir Fenerbahçeli olarak Vitor Pereira ile ilgili haklı çıktığım için üzgünüm. Daha 17 haftada 23 puan kaybetmiş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Bu kaybı yaşadığı için de Fenerbahçe, Trabzonspor'un 20 puan gerisinde.
  • 05
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    Daha sonra kimi getirirseniz getirin, havlu atmış bir takıma özellikle bu üç büyüklerden bir tanesiyse, başarılı olma şansı hiç yok. Örnek mi; bu sezon üçü birden. Önder Karaveli, Torrent ve İsmail Kartal ile olduğu gibi; iki ileri, bir geri.
  • 06
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    Ben sormak istiyorum; adını söylerken bile mutluluktan tüylerimizi diken diken eden Arda Güler çocuğumuzu (ki onu yetiştiren bütün hocaları ve A Takım'a alan Pereira'yı kutlarım) sahada görmek istiyorsunuz değil mi? Peki elinize kağıt kalemi alın, Pereira'nın oynattığı 3-4-3'ü çizin. Her gün sahada görmek istediğimiz Arda'yı; onun idolü ve Fenerbahçemiz'in efsanesi Alex de Souza'yı bu dizilişin neresine koyabilirsiniz? Hiç uğraşmayın koyamazsınız. Çünkü ikisinin de ortak özelliği şu; ikisi de bir tek forvet arkası 10 numara oynarlar, başka hiçbir mevkide de oynayamazlar. Ama 10'u da herkesten farklı oynarlar.
  • 07
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    BEŞİKTAŞ

    Fenerbahçe ile ilgili söylediklerimi Beşiktaş için de söylüyorum. Önce sezon bitmeden teknik direktör seçimi. Şu anda hem biz hem de Önder Hoca biliyoruz ki; gelecek sezon Beşiktaş'a yeni teknik direktör gelecek. Yabancı gelirse; Önder Hoca da saygın kişiliği; camiayı ve ligi bilmesi nedeniyle yanında devam etmeli.
  • 08
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    Uygun şartlar olursa Domagoj Vida ile devam edilmeli ama yanına çabuk, hızlı ve solak oyuncu bulunmalı. Gelecek teknik adamın oyun sistemine göre planlama ve transfer yapılır. Gedson çok faydalı olacaktır. Atiba'nın yerini çok iyi bir isimle doldurdular; yaşı gereği Atiba yavaşladı.
  • 09
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    'FENERBAHÇE'NİN YERİNDE OLSAM BATSHUAYI'Yİ ALIRDIM'

    Anlayamadığım bir şey var; ligimizin en golcü sol kanat oyuncusu Larin ile henüz anlaşma olmadı; kesinlikle kalmalı. Ve yine anlayamadığım; camia içinde çok eleştirilen, benim futbol ve futbolcu görüşüme göre ligin üstünde seviyesi olan santrafor Batshuayi'nin oynatılmaması. Fenerbahçe'nin yerinde olsam, imkan olsa, Batshuayi'yi hiç düşünmeden alırım. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın; fikrimi söylüyorum.
  • 10
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın aldığı kararı tartışmak istemiyorum ama Burak Bey ve yönetim, Domenec Torrent'in yanına takımı, oyun ve oyuncu karakterini, rakipleri ve Türkiye Ligi'ni ezbere bilen bir yardımcı koymamakla önemli bir hata yaptı. Özellikle Torrent'in geldiği günlerdeki ilk puan kayıplarının en önemli sebebi bu.
  • 11
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    Örnek; küçük ama önemli bir detaydır, bırakın rakip takımları tanımasını, Gomis'in ilk 11 başladığı maçta Galatasaray sağ kanattan korner kazanmıştı, oyuna girmek için Mostafa Mohamed bekliyordu, Torrent değişikliğe izin vermedi, top bu kez soldan kornere gitti, yine izin vermedi. Aslında Mohamed Mostafa'yı tanımış olsa ilk kornerde oyuna sokardı. Çünkü Mohamed Mostafa, bırakın Gomis'i tüm Galatasaray takımından daha iyi kafaya çıkan bir oyuncu; hatta boyuna göre ligimizin en iyi kafa topuna çıkan futbolcusu. Bugün korner olsa "Gomis hemen çık, Mostafa gir" der.
  • 12
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    Tabii ki buna bir de hep söylerim, dört büyükler sezona erken havlu attığında camiayı ve futbolcuları konsantre etmek zordur. Bunu Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de görüyoruz. Devam etme konusunda... 9 lig maçı + Avrupa kupası maçı var. Gidişata göre Galatasaray yönetimi değerlendirecektir.
  • 13
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    TRABZONSPOR

    10 veya 17 Nisan’da Trabzonspor tur atar. Trabzonspor oturmuş kadrosuyla seneye de şampiyonluk adayıdır. Ama bu yılki gibi kolay şampiyonluğa zor rastlanır.
  • 14
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    ARDA GÜLER

    Başarının en zor tarafı, devam ettirmeye mecbur olmaktır. Yetenek, başarı için sadece çıkış noktasıdır. Geriye tek bir şey kalıyor: Çalışmak, çalışmak, çalışmak... Yetenekli mi, evet çok yetenekli. Çalışıyor mu, çalışıyor ki bu yaşta hiç sırıtmıyor. Önce başta annesi, babası ve ailesini kutlarım; iyi bir evlat yetiştirmişler. Bunu da oyuncu ağabeylerine karşı davranışlarından, oyuncu ağabeylerinin de ona karşı davranışlarından görüyoruz. Gençlerbirliği'ndeki altyapı hocalarını, 2019'da Fenerbahçe'ye getiren hocayı, Fenerbahçe altyapı hocalarını ve A Takım'a yükselten Pereira'yı da kutlamak lazım. 
  • 15
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    Tabii ki yetmez; daha da çalışacak. Babasının ona çocukken uyguladığı bir çalışmayı okudum ve ilk antrenörünün, babası olduğunu anladım. Herkes topla oynarken o, oğlunu balonla çalıştırıyormuş. Tabii ki pırıl pırıl tesislerde futbol oynamak önemli ama babası çok akıllı bir şey yapmış. Tüm ailelere ve altyapı hocalarına tavsiye ederim. Mutlaka haftada bir çocukları sağlıklarını koruyacak şekilde engebeli, bozuk ve toprak sahalarda (sokak futbolu diyebiliriz) çalıştırmalılar. Babasının onu top yerine zaman zaman balonla oynatmasının faydasını son maçta attığı golde gördüm. 
  • 16
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    Berisha'ya verdiği gol pası (orta değil) yetenek. Attığı goldeki koşusu oyun zekası. Yine attığı golde; topun zıplama seviyesi ve şiddetini hesaplayıp iki ayağı da havada sol ayağının içiyle topa vurması (koordinasyon) balonun eseri. İsmail Hoca kalan 9 haftada çok yük bindirmeden 60-70 dakika, nadir olarak 90 dakika oynatmalı çünkü vücudu hemen yıpratmamak lazım. Ben 25 yaşında Fenerbahçeme zor attım kendimi, sen 17 yaşında geldin. Haydi Arda. Çalış, çalış, çalış... Biz de hep gururlanalım seninle.
  • 17
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    JOACHİM LÖW

    Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye gelmesi halinde başarılı olacağına inanıyorum. Aslında Fenerbahçe'nin iyı bir kadrosu var. Direkt oynayacak 4-5 oyuncu da alınırsa çok daha güçlü bir kadrosu olur. Bir an önce teknik direktör alınmalı ki, kendi sistemine uygun oyuncular alsın veya göndersin. 
  • 18
    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler - Son dakika spor haberleri

    Dört yıldır Fenerbahçe'nin çözemediği problem şu; transferlerin üstune teknik direktör geliyor. Ama şimdi bir an önce teknik direktör alınmalı! Oynatacağı sisteme uygun transferler yapılmalı. Düşünmedikleri de gönderilmeli! Kafasındaki şablona uyanları almalı, uymayanları yollamalı. Fenerbahçe'nin planlaması yanlıştı. 5 sol açığı, 4 sağ açığı, 3 forvet arkası olur mu bir takımın?

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