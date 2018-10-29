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Yenilenme süreci yeni teknik adamla bir şeyler gelir karşıdan. Işık alırsınız. Ama görüyorsunuz rakibinzden dört yiyorsunuz, üç gol yiyorsunuz. Şimdi kimse Fenerbahçe'nin hangi sistemle hangi kadro ile çıkacağını şu an kimse bilemez. Dörtlü bir orta saha önlerinde Benzia ve önlerinde Slimani ve Ayew.