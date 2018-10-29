Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe-Ankaragücü maçını, Cocu'yla yolların ayrılmasını ve derbiyi değerlendirdi.
MAÇIN ARDINDAN...
Fenerbahçe taraftarını kutlamak lazım İsmail Kartal ile olan diyaloğundan dolayı. İsmail hoca da Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçirmişti.
Ciddi ekonomik problemler olmasına rağmen Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkardı ve öyle devam ediyorlar. Statları yapılıyor. Fizik gücünü iyi veren bir teknik adamdır ve düzgün bir adamdır.
Ankaragücü de köklü bir kulüptür. Puanları da fena değil. İsmail Kartal kadroyu gördüğünde hatta Oğuz Kağan sakatlandığında oyuna girmek üzere olan Frey vardı. Sürpriz bir değişiklik oldu. Eljif olması lazımdı.
Fenerbahçe 1-0 iken rakibin üzerine gidiyordu. Ne zaman Oğuz Kağan sakatlandı garip bir düzene geçti. Ankaragücü 1-0 iken alkışlanmaya başladı.
Fenerbahçe kongreye gitti. Başkan değişti, Ali bey geldi. Çok doğal bir tasarrufta bulundu. Alışıla gelmiş teknik direktör ile ayrılma kararı aldılar. Cocu ve Comolli'ye de saygı duyarız. Fakat Haziran ayında başlayan takımda bir futbol takımı sürekli irtifa kaybediyor.
Yenilenme süreci yeni teknik adamla bir şeyler gelir karşıdan. Işık alırsınız. Ama görüyorsunuz rakibinzden dört yiyorsunuz, üç gol yiyorsunuz. Şimdi kimse Fenerbahçe'nin hangi sistemle hangi kadro ile çıkacağını şu an kimse bilemez. Dörtlü bir orta saha önlerinde Benzia ve önlerinde Slimani ve Ayew.
Yenilenme süreci yeni teknik adamla bir şeyler gelir karşıdan. Işık alırsınız. Ama görüyorsunuz rakibinzden dört yiyorsunuz, üç gol yiyorsunuz. Şimdi kimse Fenerbahçe'nin hangi sistemle hangi kadro ile çıkacağını şu an kimse bilemez. Dörtlü bir orta saha önlerinde Benzia ve önlerinde Slimani ve Ayew.
Tarihin en kötü kadrosu değildir. Geriye giden bir kadrosu vardır. Geçen seneki savunma oyuncuların hepsi bugün vardı. Ortalama bir teknik direktörü getirelim, bundan kötü olamaz.
Olağanüstü bir taraftar desteği var. Ali Koç'un o kadar büyük kredisi varki 45 bin seyirci geliyor maça. Yoksa Cocu veya Comolli için gelmiyorlar.
Taraftarın stattan çıkmama sebebi Cocu. Orada hata varsa herkeste var. Ama hatadan dönmekte önemlidir. Gitti 3-0 yendi Galatasaray'ı devam mı edeceksin?
Peki bugün yolladın. 5 gün sonra maç var. Ersun Yanal olmaz demişsin, Aykut Kocaman olmaz demişsin. Yurt dışından yabancı mı getireceksin. Kolay bir durum değil. Taraftarlar da gitsin evine daha da panik yaptırmasınlar takıma. Cocu'lu veya Cocu'suz. Galatasaray maçını da kimse kurtuluş maçı olarak görmesin.
Duygusallık belli bir yere kadar. Bu ışığı bir algıyla Beşiktaş maçı sonrası, Sivasspor maçı sonrası. İyi oynuyor zannediyorlar. Yok öyle bir şey.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçında da kötü oynadı. Beiktaş bir kez kötü oynadı, Genk 4 atı. Ali Bey, Ersun Yanal ve Aykut Kocaman ben varken yok dedi. Sezonu kaybedebilirsiniz. Sezonları kaybetmemek adına yapması gerekenleri yapmadı.
Bu takıma aklı başında bir teknik adam gelsin ilk dörde girmeme şansı yok. Bu kadar rezalet bir kadrosu yok. Doğru oyuncularla doğru sistemle oynaması gerekiyor. Frey en azından koşuyor. Yetenek problemi var mı? Var...
COCU'NUN GÖREVDEN ALINMASINDAN SONRA...
Cuma'ya kadar zamanları var. Kimle çıkarlar bilemiyorum. Ali Bey'in daha önce alması gereken kararlarla ilgili. Ben Ersun Yanal'ı getirse niye getirdi demem.
Getirdiğin teknik direktör kalıcı tenik direktör olmamalıdır. O 2 hafta arada toparlayabilmesi için Cocu geç kalınmış bir karardır bunun hatalı olanı yönetimdir, başkandır.
11 Kasım'a kadar zamanı var. 13 günlük zamanı var. Comolli'ye güvenmiyorum ben. Geç kalınmış bir karardır, bunun sorumlusu yönetimdir. 2 kere milli maç arası oldu.
Otoriter bir teknik adama ve bu ligin dinamiklerini iyi bilen bir teknik adama ihtiyaç vardı. Hemen yarın demiyorum bir teknik adam getirin. B planınız varsa bilemiyorum. Ama bir gerçek vardır; Aykut Kocaman ve Ersun Yanal yoktur.
O veriler 176 mesajla Aykut hocaya gidiyorsa Aykut hocanın bunları sabote edeyim diye yapacak bir şeyi yok. O antrenörlerin Aykut Kocaman'a yollamaları hatadır. Ama bu büyütülecek bir hata değildir. Rakibe gitse başkan yapıştırırdı. Masumane bir hata olduğunu düşünüyorum.
O meselenin de artık kapanması lazım. Galatasaray maçı konsantrasyonu yüksek maçtır. 11 Kasım zararın neresinden kar yapmadınız geleceği kurtarmak adına en azından bunu yapın. Volkan her şeye rağmen hatalıdır, Semih abisini arar özür diler.
Fenerbahçe hayal kırıklığıdır, Galatasaray ise kötü top oynamaktadır. Maç ne olur? Bir tarafta eksiği olan, diğer tarafta ise bu maça nasıl çıkılır bilincinde bir teknik direktörle çıkması gereken bir Fenerbahçe olmalı.
Fenerbahçe'nin 3-4 olmama ihtimali yok. Fenerbahçe'ye normal bir teknik direktör getirin, bu sezon en az ilk 5'te bitirir. Normal birisini getirin bak. Guardiola falan söylemiyorum. Başakşehir takımı futbolcularını al Fenerbahçe kadrosuna koy şampiyon olur. Başakşehir'in şablonu oturmuş.
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