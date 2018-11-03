Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.
İLK YARI SONU
"Muhtemelen maçtan sonra Galatasaray puan kaybederse, 'ya ben nasıl fark edemedim diyecek.' Fenerbahçe kaybederse '1-0 iyi benim için, üçlük olmadım' diyecektir. Fenerbahçe rakibinden bu kadar pas yememiştir. Galatasaray'da ilk yarı itibariyle hiç bu kadar topla oynamamıştır.
Fatih Terim de böyle bir oyun bekliyordu. Kadro gelince, 'bunlar buraya üzerimize gelmeye gelmişler' demiştir. Bu arada Eren sakatlanıyor. Şu görüntüyü gören Galatasaraylılar keşke Eren Derdiyok olsa demişlerdir şu oyundan sonra. Fenerbahçe'nin şansı oldu. Direkten dönen topta gol olsa VAR iptal ederdi.
Eren çok şanssız bir oyuncu. Büyük şanssızlık oldu onun için. Galatasaray 1 tane gol attı, 1 tane de direkten dönen topu var. Galatasaray şu oyunla 3 tane şut yedi dışarıdan. Fatih Hoca soyunma odasında Ümit Davala'ya '3'lük yapacağımız maçı 1-0 önde bitirdik ilk yarıda Ümit' diyordur.
İlk yarı Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı 2-3 gol bulamadığı için üzgündür. Fenerbahçe taraftarı da 'bu benim Fenerbahçem değildir' diye. İki kart da doğru bana göre.
Galatasaray'ın ilk yarı 3-0 önde olması gerektiğini düşünüyorum. Ama onlar da ürkek. Galatasaray daha üstün oynuyor. Benzia'nın şutu var. Fenerbahçe'nin tek şansı var önde oynamak. Galatasaray tüm istatistiklerde Fenerbahçe'den üstündü.
Frey, Ayew, Valbuena ve Benzia'ya depar attır, Süper Lig'de son 10'un içine girerler. Galatasaray ceza alanı dışından sadece 3 şut yedi.
MAÇ SONU
0 konsantrasyon, atılan 4 gol. Hele şu maçtan sonra yaşanan olaylar, Koray'dan daha mı önemli? 20 yaşındaki çocuk maça gidiyor, kalp krizi geçiriyor ardından hastanede kaybediyoruz.
Buyur size centilmenlik. Maçın ve skorun hiçbir önemi yok. Bu arkadaşlar kavgalarını alsın evde yapsınlar. Ateş düştüğü yeri yakar. Çok zor bir durum gerçekten.
Bu programı yapmak zorundayız. Koray'ın ailesinden de özür diliyorum. Galatasaray 3-0 kazansa kim ne derdi? 2-2 bitti kim ne diyebilir...
Açıkcası futbolun hemen hemen doğrusunu zaman zaman Fenerbahçe ve belli bölümünde de Galatasaray oynasa da günümüzün çok uzağında çağ dışı oynayarak 2-2'lik maç çıkardılar. Bu maçta hatadan gol olmama ihtimali yok. Bu 2 takımın gol yememe ihtimali yok. Bu skor hiç sürpriz değil.
5 tane santrfor ile devam edersin, diğer tarafta ise Donk ile Maicon santrfor oynuyor. 2-2'lik bir skor çıkıyor ortaya. Galatasaray elindeki fırsatı kaçırdı. Fenerbahçe'nin bir reaksiyon gösterme isteği oldu.
Güven açısından camia açısından baktığın zaman 2. golü yediği zaman kahveyi terk eden, evini terk eden insanlar vardır. Peki maç 2-2 nasıl oldu? 2-0'dan sonra oynayacak oyuncularla oynadığı için maç 2-2 oldu. Galatasaray üçlüye dönse Selçuk kararı da doğrudur onu da belirteyim.
Fenerbahçe üst üste kötü giden sonuçlardan sonra bu skor oh dedirtmiştir. Galatasaray ise 2-0 öne geçtiği maçta neden 2-2 bittiği için üzülmüştür.
Ali Palabıyık bu penaltıyla Türk futbolunda bir devrim yapmıştır. Doğru karar almıştır, devrim gibi karardır.
Ali Koç yardımcı hoca ile gitmesi çok doğru bir karar oldu. Tekrarlıyorum bu hafta da hoca getirme. O beğenilmeyen kadro zor kaybediyordu ve oyuna da hükmediyordu. En azından ezilmiyordu. Önemli olan bu takımın oyuncularından maksumumu alabilmektir.
Bu arkadaşlarını yaptıkalarını artık bir de VAR var. Gördüğünü vermezsen, kararların da takipçisi olacağım ve burada anlatacağım. Türkiye halkına ne gördüyseniz göstereceksiniz. Bir fırsat doğdu. At golü federasyon, daha doğrusu kurullar. Hiçbir oyuncuyu ayırt etmeden görevinizi yapın.
Vurun kardeşim birbirinize. Kırın ağzınızı burnunuzu. Çocuk ölmüş, çocuk... Hayatta daha önemli şeyler var. Kim vuruyorsa birbirine ben 5'er maç veririm. Sezon başı aklıma geldi. Barış ortamı vardı. Hayal dünyasında yaşıyoruz. İlk baba derbide patladık. Buyur size centilmenlik.
Yüreğiniz yetiyorsa, hiçbir formayı hesaba katmadan cezaları verin. Madem sloganınız adil oyun, buyurun size fırsat. Vermezsen, VAR'ı da tartışırız. Takipçisi olacağım ve bunları anlatacağım.
Galatasaray – Fenerbahçe şu ana kadar 387 maç oynamış, bir o kadar daha oynayacak. Galibiyetler, beraberlikler, mağlubiyetler olacak. Ama bu akşam gencecik bir arkadaşımız hayata gözlerini yumdu ve geri gelmeyecek. Hayatını kaybeden Koray Şener’in ailesine baş sağlığı diliyorum.
Maç öncesiyle, maç esnasındaki futbolla ve maç sonundaki çirkin kavgayla, ağızda kötü tat bırakan bir derbi akşamı yaşadığımızı söyleyebilirim."
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