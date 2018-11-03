3 | 25

Fatih Terim de böyle bir oyun bekliyordu. Kadro gelince, 'bunlar buraya üzerimize gelmeye gelmişler' demiştir. Bu arada Eren sakatlanıyor. Şu görüntüyü gören Galatasaraylılar keşke Eren Derdiyok olsa demişlerdir şu oyundan sonra. Fenerbahçe'nin şansı oldu. Direkten dönen topta gol olsa VAR iptal ederdi.