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Günah keçisi, ihale ona kaldı değil... Burada herkesin, taraftarı hariç söylüyorum... Başkan, yönetim, Comolli, Cocu, oyuncular. Hepsi de hatalıdır. Dünyanın sonu tabii ki değil. Fenerbahçe'nin şampiyonluk tarihine bakıldığında da en uzun ara bu olabilir. Ali Bey sadece bu seneden sorumludur.