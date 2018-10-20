NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanında oynadığı maçı yorumladı:
İLK YARI SONU
Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'yi objektif olarak yorumlamak zor. Muhteşem zemin var. Sürpriz bir Cocu kadrosu. Hasan Ali ve İsmail sürpriz bir karardır.
İlk 15 dakikaya baktığımızda Fenerbahçe oyunu domine eden bir takım görüntüsü çizerken birden bire top Sivasspor'a geçti. Sivas kolay pas yapmaya başladı. Jailson'un çok savunmanın içinde kalmasıda bunda etken.
Yapılan son pas hataları ve son tercihler kötü olduğu için Sivasspor golle sonuçlayamadı. İki takım da rahat bir ilk yarı çıkardı. Pası rahat rahat yaptılar. Özellikle 20. dakikadan sonra Sivasspor çok pas yaptı. Önemli oyuncuları da yok.
İki takım da kontrollü oynuyor. Gol atan galip gibi oynuyor. Bir tanesi 8, bir tanesi 9 puanda. Puan mücadelesi olmayan bir maç gibi. Kora kor maçı kazanma arzusu, lider puan kaybetmiş hadi çıkıp maçı kazanalım yok.
Fenerbahçe taraftarı bana bir tane yıldızlı oyuncu söylesin. Jailson yıldız oyuncu değil, Eljif yıldız adayı, Frey yıldız değil, İsmail yıldız değil, Ayew yıldız değil, Skrtel iyi stoperdir.
Bir Soldado vardı onu da satabilseler satacaklardı. Daha kaliteli bir oyun beklemek çok hayalci olur. Benzia kayboldu. Sakatlanmış sanırım. Fenerbahçeli oyundan mutsuz. İkinci yarı ne getirir onu bilemiyorum. 1 puan yarar mı? Yaramaz.
MAÇ SONU
Valbuena oynasaydı demek de Fenerbahçe izleyicisine saygısızlık. Liglerin dörte biri bitti Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'nin averajı eksi 4. 9 maçta 6 gol atmış. Deplasmanda sadece 1 gol atmış.
Maçın başında Frey'in, İkinci yarıda Soldado'nun ve Eljif'in şutlarıyla tehlikeli oldu Fenerbahçe. Sivasspor'un da oyunun son anlarında pasları iyi yapsalar gol atmama imkanı yoktu.
Fenerbahçe'nin meselesi bireysel hatalar mı? Fenerbahçe'nin meselesi kaçan goller mi? Fenerbahçe 9 maçta 6 gol atmış. Koskoca Fenerbahçe.
Üçlü oynuyor olmuyor, dörtlü oynuyor olmuyor, beşli oynuyor olmuyor. Hiçbiri olmuyor. Sivas deplasmanınında 1 puanı başarı olarak görüyorlar.
Fenerbahçe şu anda puan kaybetmesine rağmen liderden 10 puan geride. Bir altındaki Başakşehir'den 9, bir altındakinden 9, Beşiktaş kazanırsa 9.
9. hafta sonunda, Rize Konya'yı yenerse Fenerbahçe 16. oluyor. Fenerbahçe çubuklusu bu oyun olamaz, o-la-maz!
Ayew 4-4-2 oyuncusu değil. 4-4-2'yi oynaman için iyi bir taktikçi olman lazım. İsmail klasik sol açık sol bek oyuncusu. Ayew de maksimum forvet arkası oyuncusu. Bugün sahanın en iyisi Carl Medjani'ydi. Alıyor, veriyor...
Hakem de dedi ki, bunların gol falan atacağı yok diye 3 dakika uzatma verdi. Toplamda 4 dakika uzadı her iki yarıda. Bu yıl rekordur herhalde.
Ceza sahası içine en çok top gönderen takım Fenerbahçe'ymiş. Çünkü Fenerbahçe mağlup. Siz 0-0 giden maçta Fenerbahçe'ye bakın. Bakın bakalım ceza sahası içine top atmada kaçıncı sıradaymış. İlk sekizde değildir. Bilmiyorum ama bana göre öyle. Bugün maçın en net pozisyonu Frey'in kafa ile vuruşu ve Soldado'nun dönen topu atamaması.
Fenerbahçe'nin bu kadrosu, ilk 5'e girebilecek bir kadrodur. Bir Fenerbahçeli için, Fenerbahçe ilk 5'e girebilir demek de üzücüdür.
Çok merak ediyorum Fenerbahçe soyunma odasını. İlk yarıdan memnun musun da aynı kadroyla çıkıyorsun mesela? Hoca da başka izliyor demek ki. Tuhaf bir durum var. Yarım pozisyon var, kaleye gidemiyoruz. Bunun bir çözümü olmaz mı?
Fenerbahçe 3 puanlı sistemde hiç 9 maçta 6 golde kalmış mı diye merak ediyorum. Ben zannetmiyorum. Deplasmanda da 1 gol... Böyle bir şey var mıdır tarihinde?
Günah keçisi, ihale ona kaldı değil... Burada herkesin, taraftarı hariç söylüyorum... Başkan, yönetim, Comolli, Cocu, oyuncular. Hepsi de hatalıdır. Dünyanın sonu tabii ki değil. Fenerbahçe'nin şampiyonluk tarihine bakıldığında da en uzun ara bu olabilir. Ali Bey sadece bu seneden sorumludur.
Galatasaray 14 yıl şampiyon olamadı, büyüklüğüne bir şey mi oldu? Mesele kulüplerin büyüklüğü falan değil.
Ben Kemal Sunal'ı çok severdim, tanışma şerefine de ulaştım. Bazılarında futbolcu olur filmlerin. Genelde de Fenerbahçe'de oynar. Geçen gündüz izlerken rahmetli yine futbolcu olmak istiyor. Şeref Stadı'nda antrenmana çıkıyor. Maça çıktı, Beşiktaş Fenerbahçe'yi 5-0 yendi. Orada bile moralim bozuldu.
Fenerbahçe 1907'den beri Fenerbahçe. Ben Cemil'i gördüm diye hava atardım... Yenilik önemlidir ama ben o Fenerbahçe'yi istiyorum. Yeni bir sayfa deniyor. Fenerbahçe Başkanı benim başkanımdır. Asla saygısızlık etmem.
Fenerbahçe'nin yenisi, eskisi olmaz. Bu hayat devam edecektir. Forma hep kalacaktır. Bizler geldik geçtik, bizden öncekiler gelir geçer. Aziz Bey büyük işler yaptı, Ali Bey de yapacaktır. Bak cebinden inanılmaz paralar verdi. Fenerbahçelinin sevgisi değişmez.
Mesela Volkan Demirel çok iyi Fenerbahçelidir. Yaşar Kemal ne diyor, Fenerbahçeli olmak kolay değildir diyor. Mesela Fatih Terim futbolculuğunda şampiyon olamamış ama çok iyi futbolcuydu.
Sonuçta sevginin yenisi eskisi olmaz. Buradaki tablo gerçektir. Bir gerçek de vardır, Fenerbahçe'ye bir şey olmaz. Ama bu görüntüyü hak etmiyor taraftar. Fenerbahçeli hep ümitle yaşar çünkü. Ligin 9. haftası, eyvah Rize yenerse ne olacak demez.
Başakşehir ve Beşiktaş maçından sonra bakıyorum antrenör, yöneticiler çok memnun. Yenememişsiniz. Daha 28 hafta var, bunu avantaja çevirmekte fayda var. Sabır çok önemlidir ama kavgayı gürültüyü bırakmak lazım.
Önümüzdeki sene yapılanman açısından... Devre arasına kadar teknik direktör değiştirmeyeceğim dedi sayın başkan. Gidebilirsin. Galatasaray kötü gittiği sezonu çevirdi. Sadece Cocu da değil...
Fenerbahçe'nin bu kalitesi 9. hafta sonunda 6 gol atamaz. Bu takım ilk 5'e girecek takımdır. Bunu Fenerbahçelinin demesi acı bir şeydir. Benzia sakat olabilir. Slimani de fena oyuncu değildir. Valbuena'nın yerinde olsam asarım kendimi. Gevşek bir takımsın. Ayew zaten geri gelmiyor. İsmail gelirse ancak yardımcı hakemle gider gelir. Hiç olmazsa tabela değiştir dersin. Maçtan önce 10 puan gerideyim.
Fenerbahçe tarihinin en kötü 9 maçlık gol performansı. Bugün kazanmış olsaydı geçen seneki Aykut Kocaman'ı yakalama şansı olurdu. Şimdi o şansı da kalmadı.
Cocu'nun teknik direktör zaafiyeti nettir. Küme düşme potasındayken çift sol bekle oynamaz Fenerbahçe. Cocu'nun bunu bilmesi gerek.
Fenerbahçe takımının kadrosu geçen yıl çok mu iyiydi? Çok yetenekli değildi ama oyuna hükmediyordu. Gitmeleri, gelmeleri belliydi. Kadro nasıl oynaması gerekirse öyle oynuyordu.
Fenerbahçe'nin forması zaten bu puanı alır. Birinci suçlu takımı yönetendir. İyi insan olabilir ama iyi antrenör olsun. Dost acı söyler. Yarın bir gün dörtlük olursun sokağa çıkamazsın. İsteseniz de istemeseniz de sıradanlaştıramazsınız.
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