Rıdvan Dilmen'den Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı yorumu
19.08.2018 - 00:53 | Güncelleme:
Yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, "Ekonomik olarak sürprize yakalandı yönetim ama gördük ki teknik olarak hiç hazır değilsiniz." dedi. İşte Rıdvan Dilmen'in Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı yorumu
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"Sayın Cocu'ya saygım var ama Türkiye Ligi ve Türkiye Ligi dinamikleri farklı. Bu sadece saha içi değil, saha dışı da öyle."
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"Hollandalı teknik adamlara da bakınca, farklı kültürden geldikleri için Türkiye Ligi'nin dinamiklerine uzaklar."
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"Comolli diye bir yönetici geldi. Belki tatile gelmiştir, belki başarılı olacaktır. Hazırlıksız ama Comolli. Emre Akbaba'yı falan tanıdığını zannetmiyorum Comolli'nin."
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"Sayın Cocu'dan özür dilerim, Fenerbahçe 3-0 kaybettiği İstanbulspor maçından sonra şampiyon da olmuştur ama rakiplerin başkanı da, teknik direktörü de, oyuncusu da aynı."
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"Bu Fenerbahçe'nin bir kalıbı vardı, kapasitesi yok denen F.Bahçe'nin kalıbı vardı."
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"Ekonomik olarak sürprize yakalandı yönetim ama gördük ki teknik olarak hiç hazır değilsiniz."
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"Volkan Demirel ile başlıyorsunuz, Benfica maçında yediği goller ve burada yediği golle puanlar gidiyor."
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"Mourinho'yu da getirseniz, bugünkü şartlarda zor. Geçen sezon Fenerbahçe 2 deplasman kaybetmiş, mağlubiyeti yok."
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"Fenerbahçe kendi sahasında G.Saray'dan 12 puan gerideydi, bu sefer renkler değişecek. Hollandalı ekolünü ben biliyorum ve ısrarı da görüyorum."
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"Cocu, Hollanda Ligi'nde şampiyonluğa oynayan bir takımdan geldi. Mental olarak doğru hoca ancak burada Willem ile değil, Malatya ile oynuyorsunuz."
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"Direnç gösterirler. Hollanda'da 2-0'dan pat diye 5-2 geri dönersiniz. Burada öyle değil."
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"Ayew kötü oyuncu değil ancak taktik disiplinine sahip değil. Yuhalanan Aatif ve Dirar daha disiplinli oyuncu."
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"Fenerbahçe kontratakla gol arıyor. Malatyaspor da yüklenen bir takım değil. Solda Hasan Ali'ye destekçi lazım."
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"Neustadter'i de hiç anlamıyorum. Ben forvet olsam Neustadter'e karşı sabaha kadar oynamak isterim."
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"Yeni Malatyaspor dolu dolu oynamadan, çok da sıcak bir havada galip geldi. Ben bir futbol takımın dizilişine ve kadro yapılanmalarına bakarım. Bugün de kesip atmak doğru değil.
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"Fenerbahçe kulübü şampiyonluk yarışında her zaman aday bir kulüp olarak sezona başlar."
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"Ekonomik anlamda sürpriz bir tablodan bahsedildi. Elimiz kolumuz bağlandı dendi. Barış, Ayew, Slimani, Ferdi ve Berke gibi oyuncuları transfer etti. Ali Koç'a ekonomik tablo sürpriz oldu ama hazır bir kadro vardı."
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