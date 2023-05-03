Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ise çok güzel bir proje için bir araya geldiklerini ifade etti. Depremzedeler için bir arada olduklarını aktaran Turan, "Bu afeti unutmayacağız, bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu projeye kim destek verirse teşekkür ederim. Bakanımız diğer takımda olacak ama benim takımımda da eski bakanlarımızdan Akif Çağatay Kılıç olacak." diye konuştu.