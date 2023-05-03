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Riva'da yürekleri ısıtan futbol maçı! Depremzede çocuklarla ünlü futbolcular buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Süper Lig'in yıldız futbolcuları ve depremzede çocuklar, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki özel maçta buluştu.

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  • Riva'da yürekleri ısıtan futbol maçı! Depremzede çocuklarla ünlü futbolcular buluştu

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Süper Lig'in yıldız futbolcuları ve depremzede çocuklarla futbol oynadı.
  • Riva'da yürekleri ısıtan futbol maçı! Depremzede çocuklarla ünlü futbolcular buluştu

    Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki organizasyonda Bakan Kurum, Yükselen Anadolu beyaz takımın formasını giydi.
  • Riva'da yürekleri ısıtan futbol maçı! Depremzede çocuklarla ünlü futbolcular buluştu

    Yükselen Anadolu kırmızı takımın teknik direktörlüğünü Arda Turan, beyaz takımın teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı maçta, ünlü isimler de forma giydi.
  • Riva'da yürekleri ısıtan futbol maçı! Depremzede çocuklarla ünlü futbolcular buluştu

    Beyaz takımda Bakan Kurum'la birlikte Rıdvan Dilmen, Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Eren Elmalı, Salih Dursun, Kaan Moradaoğlu, Volkan Babacan, Serkan Asan ve Muhammed Nur Nahya yer aldı.
  • Riva'da yürekleri ısıtan futbol maçı! Depremzede çocuklarla ünlü futbolcular buluştu

    Kırmızı takımın kadrosunda ise Davide Braschi, Burak Özdemir (CZN Burak), Hamit Altıntop, Alexandru Maxim, Amir Hadziahmetovic, Berkay Vardar, Emre Bilgin, Emin Bayram ve Akif Çağatay Kılıç yer aldı.
  • Riva'da yürekleri ısıtan futbol maçı! Depremzede çocuklarla ünlü futbolcular buluştu

    Depremzede çocuklar da her iki takımın kadrosunda ünlü isimlerle birlikte sahaya çıkarken, forma numaraları depremden etkilenen şehirlerin plaka kodlarından oluştu. Mücadelede görev alan isimler, maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
  • Riva'da yürekleri ısıtan futbol maçı! Depremzede çocuklarla ünlü futbolcular buluştu

    Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, burada olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Depremzedelere yardımcı olacağız. Çocukların gülüşünü tekrar ortaya çıkaracağız. Türkiye'de en çok sevdiğim şey yardımlaşma ve bunu devam ettirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

     
  • Riva'da yürekleri ısıtan futbol maçı! Depremzede çocuklarla ünlü futbolcular buluştu

    Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata ise özel bir gün olarak nitelediği buluşmada yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Deprem bölgesinde ihtiyaç sahibi insanlar bulunduğunu ifade eden Mata, onlara desteklerini sürdürmeleri gerektiğini söyledi.
  • Riva'da yürekleri ısıtan futbol maçı! Depremzede çocuklarla ünlü futbolcular buluştu

    Galatasaraylı bir diğer futbolcu Emin Bayram da organizasyonun çok değerli olduğunu söyledi. Zor bir dönemden geçildiğini belirten Bayram, çocukları bir nebze de olsa mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
  • Riva'da yürekleri ısıtan futbol maçı! Depremzede çocuklarla ünlü futbolcular buluştu

    Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ise çok güzel bir proje için bir araya geldiklerini ifade etti. Depremzedeler için bir arada olduklarını aktaran Turan, "Bu afeti unutmayacağız, bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu projeye kim destek verirse teşekkür ederim. Bakanımız diğer takımda olacak ama benim takımımda da eski bakanlarımızdan Akif Çağatay Kılıç olacak." diye konuştu.
  • Riva'da yürekleri ısıtan futbol maçı! Depremzede çocuklarla ünlü futbolcular buluştu

    Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona ererken, tüm oyuncular el ele tribünleri selamladı.
  • Riva'da yürekleri ısıtan futbol maçı! Depremzede çocuklarla ünlü futbolcular buluştu

    Karşılaşma sonrası kısa bir konuşma yapan Kurum, futbolculara, teknik adamlara teşekkür ederek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

    Devletin depremin ilk anından itibaren seferberlik anlayışıyla afet bölgesinde olduğunu vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

     
  • Riva'da yürekleri ısıtan futbol maçı! Depremzede çocuklarla ünlü futbolcular buluştu

    "Bugün de 11 ilimizdeki afetzede kardeşlerimizle, çocuklarımızla beraber Süper Lig'den futbolcularımızla, kıymetli hocalarımızla, Şampiyonlar Ligi finalinde düdüğümüzü çalan ilk Türk hakemimiz Cüneyt Çakır hocamızla, Futbol Federasyonumuzun ev sahipliğinde Riva'da bir maç yaptık. Dostluk kazandı, birlik kazandı, beraberlik kazandı. Belki farklı takımları tutabiliriz ama acımız ortak. 85 milyonun acısı bu manada ortak. Bizler nasıl ki Cumhurbaşkanımızın önderliğinde daha önceki depremlerde olduğu gibi illerimizi ayağa kaldırdıysak, 85 milyonluk büyük Türkiye ailesiyle birliğimizi beraberliğimizi koruyacağız ve 11 ilimizi de yeniden ayağa kaldıracağız. El ele tutuşup, o illerimizi ayağa kaldırana kadar, acımızı dindirene kadar, elimizi, yüreğimizi, gönlümüzü deprem bölgesinden hiç ayırmayacağız."

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