Rizespor-Galatasaray maçında Sergio Oliveira'nın golünden önce faul var mı?
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından beIN Trio ekibi ve hakem otoriteleri, hakem Kadir Sağlam'ın kararlarını değerlendirdi. İşte tartışmalı pozisyonlar için yapılan yorumlar...
SORU: 1. dakikada Abdülkerim'in Minchev'e müdahalesi faul mü?
Bülent Yıldırım: Çok net bir faul.
Bahattin Duran: Burada net bir faul var.
Deniz Çoban: Maçın başından sonuna kadar hakem yanlış fauller çaldı veya çalmaıd. Burada faul var.
SORU: 3. dakikada Icardi yerde kaldı faul çalınmadı, faul var mı?
Bülent Yıldırım: Icardi'ye yapılan faul.
Bahattin Duran: Net bir faul ama çalmadı.
Deniz Çoban: Faul var.
SORU: 11. dakikada Mithat'a müdahale var mı?
Bülent Yıldırım: Mithat kendi kendine düşüyor. Buna nasıl yanıldı ve ezbere faul verdi? Anlamadım.
Bahattin Duran: Faul falan yok. Torreira bunu gördü, 5 dakika sonra kendini bıraktı. Çünkü buna verdi.
Deniz Çoban: Müdahale yok.
SORU: 20. dakikada Sacha Boey yerde kaldı, penaltı var mı?
Bülent Yıldırım: Bu pozisyon aldatma, sarı kart olmalıydı.
Bahattin Duran: Sacha Boey'e müdahale yok. Bir el teması var ama penaltı değil.
Deniz Çoban: Hugh Dallas 'Temas varsa düşünmeyin aldatmayı' diyor. Oyuncular da parmakla dokunmaya bile kendini atıyor. Aldatma ve sarı kart olmalıydı.
Fırat Aydınus: Penaltı yok! Kadir Sağlam'ın kararı doğru.
SORU: Kerem Demirbay'a yapılan faul mü?
Bülent Yıldırım: Faul.
Bahattin Duran: Hakemin tam önünde, faul. Ama kaçırıyor.
Deniz Çoban: Yine verilmeyen faul.
SORU: 51. dakikada Rizespor penaltı bekledi, devam doğru mu?
Bülent Yıldırım: Mithat ceza sahasını görünce penaltı bekledi. Hakemin nadir doğru kararlarından bir tanesi. Fiziksel fark, Mithat kötüye kullanıyor. Penaltı yok. Burada fiziksel mücadele var, temas var ve sarı kart olmaz.
Bahattin Duran: Zaha risk alarak sağ ve sol ellerini rakibine temas ettiriyor. Ama bu darbe ile oyuncu düşmez. Ayaktan da darbe yok. Pozisyon devam etmeli.
Deniz Çoban: Mithat sanki 500-600 kilo omzuna yük bindirilmiş gibi çöküyor. Fizik kurallarına aykırı. Burada penaltı yok.
Fırat Aydınus: Zaha'nın sol eliyle Mithat'a bir teması var ama oyuncuyu bozacak bir müdahale değil. Mithat, Zaha'nın elini hissettiğinde dizleri kırılıyor ve kendini yere bırakıyor. Bu penaltı değil.
Erman Toroğlu: Mithat Pala, kendini yere atmak için yer aramış. Pozisyonu zorlamamış bile. Ben bu pozisyona penaltı vermem.
SORU: 65. dakikada Galatasaray penaltı bekledi, devam doğru mu?
Bülent Yıldırım: Kapalı kola gelen bir top, penaltı yok.
Bahattin Duran: Devam doğru.
Deniz Çoban: Penaltı yok.
SORU: 68. dakikada Olawoyin'e golden önce faul var mı? Devam doğru mu?
Bülent Yıldırım: Kimse bunun tertemiz müdahale olduğunu anlatamaz. İlhan Palut sağ koluyla ittiğini tarif ediyor. Abdülkerim arkadan itiyor. Gözden kaçmış faul, bu golün iptali gerekirdi.
Bahattin Duran: İlhan Hoca çok güzel şekilde anlatıyor kenarda. Abdülkerim kolunu koydu, yüklendi ve itti. Top Olawoyin'in kontrolünde, bu darbeyi almasa topla oynamaya devam edecekti. Bu pozisyon benim için faul. VAR bunlara karışamıyor. Pozisyonu İlhan Hoca ile birlikte en iyi gören maçın dördüncü hakemi. Dördüncü hakem, Kadri Sağlam'a bunu bildirmeliydi. Dördüncü hakem ayak darbesine baktıysa, bu faulü kaçırmıştır.
Deniz Çoban: Dengesi bozulup düşmese, top Olawoyin'in önünde kalacak. Abdülkerim'in müdahalesi net faul.
Fırat Aydınus: Abdülkerim Bardakcı, topa dokunduğu anda oyuncuya teması aynı anda başlıyor. Temas sırt kısma doğru oluyor. Abdülkerim Bardakcı'nın kolu itmeyi devam ettirerek süratli futbolcunun düşmesine sebep oluyor. Abdülkerim itmedi de formayı çekti, ne fark eder? O top oyuncunun önün düşecek zaten. Omuz omuza olur, bu surta olmaz. Burada Bardakcı'nın bir itmesi mevcut. Bu topa net dokunup faul yaptı diye bir şey de yok. Bu pozisyon faul!
Erman Toroğlu: Ben faul vermem.
SORU: Rizespor'un iptal edilen golünde ofsayt var mı?
Bülent Yıldırım: Ofsayt doğru.
Bahattin Duran: Ofsayt ama karar sonrası çok beklenildi.
Deniz Çoban: Ofsayt var.
SORU: Sergio Oliveira'nın şutunda top ele mi geliyor, penaltı var mı?
Deniz Çoban: Kol kapalı, penaltı yok.
Bülent Yıldırım: Penaltı olmaz.
Bahattin Duran: Penaltı değil.
SORU: Hakim Ziyech'in müdahalesi faul mü, kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Minimum sarı kart. Biraz daha yukarı olsa kırmızı.
Bahattin Duran: Sarı kart çıkmalıydı.
Deniz Çoban: Kırmızı olmaz, sarı.
SORU: Barış Alper Yılmaz topa vuruyor, sarı kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Kart verilmeliydi.
Bahattin Duran: Bu sarı kartlık hareket.
Deniz Çoban: Oyunu yavaşlatmak için yapıyor. Sarı kart.
SORU: Hakim Ziyech'e zaman geçirmeden çıkan kart doğru mu?
Deniz Çoban: Sarı kart doğru ama 30 saniye burada süre gitti. Bunu hakem eklemedi uzatmalara.
Bülent Yıldırım: Sarı kart.
Bahattin Duran: Sarı.
SORU: Maç bitince, bitirme anına Rizepsorlular itiraz etti. Yorumunuz nedir?
Bülent Yıldırım: Maçı erken bitirdi. Yüzü çok kötü. Daha önceki Başakşehir - Galatasaray maçında da sıkıntılı yerde bitirdi.
Deniz Çoban: Çok kötü bir yerde atak sonlanmadan maçı bitirdi.
Bahattin Duran: Yanlış bir maç bitirme anı.