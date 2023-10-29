Deniz Çoban: Hugh Dallas 'Temas varsa düşünmeyin aldatmayı' diyor. Oyuncular da parmakla dokunmaya bile kendini atıyor. Aldatma ve sarı kart olmalıydı.

Bahattin Duran: Sacha Boey'e müdahale yok. Bir el teması var ama penaltı değil.

SORU: 20. dakikada Sacha Boey yerde kaldı, penaltı var mı?

SORU: Kerem Demirbay'a yapılan faul mü?

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SORU: 51. dakikada Rizespor penaltı bekledi, devam doğru mu?

Bülent Yıldırım: Mithat ceza sahasını görünce penaltı bekledi. Hakemin nadir doğru kararlarından bir tanesi. Fiziksel fark, Mithat kötüye kullanıyor. Penaltı yok. Burada fiziksel mücadele var, temas var ve sarı kart olmaz.

Bahattin Duran: Zaha risk alarak sağ ve sol ellerini rakibine temas ettiriyor. Ama bu darbe ile oyuncu düşmez. Ayaktan da darbe yok. Pozisyon devam etmeli.

Deniz Çoban: Mithat sanki 500-600 kilo omzuna yük bindirilmiş gibi çöküyor. Fizik kurallarına aykırı. Burada penaltı yok.

Fırat Aydınus: Zaha'nın sol eliyle Mithat'a bir teması var ama oyuncuyu bozacak bir müdahale değil. Mithat, Zaha'nın elini hissettiğinde dizleri kırılıyor ve kendini yere bırakıyor. Bu penaltı değil.

Erman Toroğlu: Mithat Pala, kendini yere atmak için yer aramış. Pozisyonu zorlamamış bile. Ben bu pozisyona penaltı vermem.