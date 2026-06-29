Robert Lewandowski'nin yeni adresi MLS ekibi Chicago Fire oldu
Barcelona'yla yolları ayrılan ve bir ara Fenerbahçe'yle ismi anılan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, kendisini MLS ekibi Chicago Fire'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
En son Barcelona'da oynayan ve gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merakla beklenen Robert Lewandowski, MLS ekibi Chicago Fire'a transfer oldu.
Chicago Fire, Polonyalı yıldız golcüyü kadrosuna kattığını açıkladı.
RESMEN CHICAGO FIRE'DA
Kulüpten yapılan açıklamada, "Dünya futbolunun ikon isimlerinden ve Polonya tarihinin en golcü oyuncusu Robert Lewandowski'yi Designated Player statüsünde kadromuza kattık." ifadelerine yer verildi.
Transfer sürecinde adı daha önce Fenerbahçe ile de anılan 37 yaşındaki golcünün, geçtiğimiz haftalarda Chicago'yu ziyaret ettiği ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtilmişti.
Tecrübeli santrfor, geride kalan sezonda Barcelona formasıyla sergilediği performansla takımının en önemli hücum silahlarından biri olmuştu. Lewandowski, kariyerinin yeni döneminde MLS'te Chicago Fire'ın başarısı için mücadele edecek.