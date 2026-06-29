Robert Lewandowski'nin yeni adresi MLS ekibi Chicago Fire oldu

Kuruluşunun ardından 25 yılı geride bırakan AK Parti, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kampa girdi. Üç gün sürecek olan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir kitabın binlerce sayfası olabilir. Bir kitabın... Daha Fazla Göster

Kuruluşunun ardından 25 yılı geride bırakan AK Parti, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kampa girdi. Üç gün sürecek olan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir kitabın binlerce sayfası olabilir. Bir kitabın her sayfasında farklı hikayeler olabilir. Belki her sayfanın ayrı bir ebrusu vardır. Ama her kitabın bir kapağı vardır. Kitabın bir şirazesi, sayfaları bir arada tutan bir cildi vardır, ön sözü vardır. İşte AK Parti, bir Türkiye kitabıdır" dedi Daha Az Göster