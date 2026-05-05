Roma'dan Fiorentina karşısında dört gollü galibiyet!
İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Roma, sahasında Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti.
Giriş: 05 Mayıs 2026 - 00:03
İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Roma, Fiorentina'yı ağırladı. Olimpico Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Roma, 4-0'lık skorla kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 13'te Gianluca Mancini, 17'de Wesley, 34'te Mario Hermoso ve 58'de Niccolo Pisilli kaydetti.
Paolo Vanoli yönetimindeki Fiorentina'nın ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Bu sonucun ardından Roma, puanını 64 puana yükseltti. Fiorentina ise 37 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Roma, Parma deplasmanına gidecek. Fiorentina, Genoa'yı konuk edecek.
