        Haberler Spor Futbol İtalya Roma'dan Fiorentina karşısında dört gollü galibiyet!

        Roma'dan Fiorentina karşısında dört gollü galibiyet!

        İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Roma, sahasında Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 00:03 Güncelleme:
        Roma'dan dört gollü galibiyet!

        İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Roma, Fiorentina'yı ağırladı. Olimpico Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Roma, 4-0'lık skorla kazandı.

        Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 13'te Gianluca Mancini, 17'de Wesley, 34'te Mario Hermoso ve 58'de Niccolo Pisilli kaydetti.

        Paolo Vanoli yönetimindeki Fiorentina'nın ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

        Bu sonucun ardından Roma, puanını 64 puana yükseltti. Fiorentina ise 37 puanda kaldı.

        İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Roma, Parma deplasmanına gidecek. Fiorentina, Genoa'yı konuk edecek.

        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        BAE'de hava savunma devrede
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        Sahnelere geri dönüyor
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
