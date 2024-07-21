Sakaryaspor, Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı transfer etti.
Giriş: 21.07.2024 - 19:14 Güncelleme: 21.07.2024 - 19:14
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil Siyahlılar, stoper Kahraman Demirtaş'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki Kahraman Demirtaş'ın kadroya dahil edildiği kaydedildi.
Futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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