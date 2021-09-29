GECENİN SÜRPRİZİ: REAL YIKILDI

D Grubu'ndaki diğer maçta sürpriz bir sonuç çıktı. Real Madrid evinde Moldova ekivi FC Sheriff'e 2-1 yenildi. 25. dakikada Djasur Yakhshibaev ile 1-0 geriye düşen İspanyol devi, 65. dakikada Karim Benzema (penaltı) ile skoru eşitledi. 89. dakikada Sebastien Thill'in attığı golle Santiago Bernabeu yıkıldı: 1-2. Bu sonucun ardından 6 puanlı FC Sheriff averajla liderliğini sürdürdü. 3 puandaki Real Madrid ikinci sırayı aldı.