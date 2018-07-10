2019'un en çok beklenen akıllı telefonlarından olan Galaxy S10 serisi için şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Samsung, Galaxy S10+'da 5 adet kameraya yer verecek. Bilindiği üzere 3 arka kamera ile gelen Huawei P20 Pro'nun görüntü performansı büyük övgü almış ve neredeyse DSLR'lara yakın sonuçlar vermişti. Apple'ın önümüzdeki eylül ayında duyuracağı 3 yeni iPhone X'dan birinde de yine 3'lü kamera dizilimi bekleniyor.

Eğer iddialar doğruysa Samsung, bu trendi bir adım öteye taşıyacak ve 2019'da satışa sunulacak 3 farklı Galaxy S10'dan birinde toplam 5 kamera kullanacak. Bahsi geçen kameralardan 3'ü arka kısımda yer alırken, ön tarafta da 2 kameraya yer verecek olan Samsung, özellikle ön tarafta geniş açılı bir lense yer verecek.

İddialara göre biri 12, diğer 16 megapiksel olan ultra geniş açılı sensör, cihazın ön yüzünde 120 derecelik bir görüş açısı vadedecek.