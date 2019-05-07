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Samsung’tan Galaxy Fold için ön sipariş yapanlara önemli duyuru

HABERTURK.COM

Henüz piyasaya çıkmadan ekran sorunları ile gündeme gelen katlanabilir telefon Galaxy Fold ile ilgili olarak Samsung’tan kötü haber geldi. Galaxy Fold için ön sipariş verenlere gönderilen ve “Sabrınız için teşekkür ederiz” ifadesiyle başlayan e-postayla Samsung, “31 Mayıs’a kadar gönderemezsek, siparişiniz iptal edilecek” uyarısı yaptı.

Galaxy Fold ön sipariş

Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold’un çıkış tarihi en az bir ay ertelendi. ABD’de Nisan ayı sonunda Türkiye’de ise bu ay piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Fold ile ilgili olarak ön sipariş yapan kullanıcılara, Samsung tarafından bir bilgilendirme e-postası gönderildi. “Gecikme için özür dileriz” diyen Samsung, “31 Mayıs’a kadar gönderemezsek, siparişiniz iptal edilecek” duyurusu yaptı.

Samsung Galaxy Fold’u ilk test edenlerden gelen cihazın özellikle katlanabilir ekranıyla ilgili karşılaşılan olumsuz geri bildirimlerin ardından Güney Koreli şirket, "Geri bildirimleri tam değerlendirmek ve daha fazla deneme yapmak üzere Galaxy Fold'un piyasaya sürümünü ertelemeye karar verdik. Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkış tarihini duyurmayı planlıyoruz" açıklaması yapmıştı. Geçen ayın sonunda gelen bu açıklamanın ardından Samsung, Galaxy Fold sipariş edenlerle ilk defa doğrudan iletişime geçti.

'31 MAYIS'A KADAR GÖNDEREMEZSEK...'

Tüketicilere gönderilen e-postada, ön sipariş yapan tüketicilerin eğer Samsung ile aksi yönde temasa geçmezse ya da Galaxy Fold 31 Mayıs tarihine kadar gönderilmezse, sözkonusu siparişin otomatik olarak iptal edileceği ve bu tüketicilere ödedikleri paranın iade edileceği belirtildi. Açıklamada, Galaxy Fold modelini beklemekte kararlı olan tüketicilerin ise siparişinin iptal edilmesini istemediklerini Samsung’a bildirmesi gerektiği ifade edildi. Ancak buna seçeneğe karşın Samsung, Galaxy Fold’u ne zaman gönderilmeye başlanacağı ile ilgili olarak ise bir tarih vermedi.

Katlanabilir telefon için ön sipariş veren tüketicilere konuyla ilgili gönderilen e-postada, “Ön sipariş verdiğiniz Galaxy Fold'un piyasaya sürülmesini ve gönderilmesini bekleyen sabrınız için teşekkür ederiz. Bu yeni form faktörle ilgili birçok yorum aldık. Bunlar arasında cihazda büyük potansiyel gördüklerini belirtenlerin yanısıra bazı sorunlarla karşılaştıklarını belirtenler de vardı. Bizden beklediğiniz yüksek standartları karşıladığından emin olmak için Galaxy Fold'u geliştirmede ilerleme kaydediyoruz. Bu, henüz beklenen sevkiyat tarihini onaylayamadığımız anlamına geliyor. Önümüzdeki haftalarda sizi daha spesifik gönderi bilgileriyle güncelleyeceğiz” denildi.

İşte o e-posta:

E-postada, şu ifadelere yer verildi: “Gecikme için özür dileriz. Siparişleriniz kargolanana kadar size bir şey fatura edilmeyecek. Beklemek istemiyorsanız, gönderilmeden önce Samsung.com'daki siparişinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Sizden haber alamazsak ve 31 Mayıs’a kadar (ürün) gönderilmemişse, siparişiniz otomatik olarak iptal edilecektir. Siparişinizin 31 Mayıs'ta otomatik olarak iptal edilmesini istemiyorsanız, siparişinizi koruyup daha sonra yerine getirmemizi isteyebilirsiniz. … Sabrınız için teşekkür ederiz.”

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