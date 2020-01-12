Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Batuhan Gültek , Sezgin Altun , Eren Özçelik
Samsunspor: Nurullah , Caner , Recep Burak , Erkam , Gökhan Meral , Guido (Halil İbrahim dk. 61 ),İlyas Kubilay (Oğuz dk. 72 ),Gökhan Alsan , Ferhat , Bahattin , Atabey (Ramazan dk. 80 )
Gümüşhanespor: Ogün Alkan , Burak Değirmen , Sancar , Furkan Mızrak , Mehmet Menderes (Tekin dk. 88 ?),Raif , Mert Çakar , Tugay Adamcıl , Muharrem Efe (Murat Kayalı dk. 83 ?),Hasan Kaşıkara (Batuhan dk. 90 ?),İlke Tankul
Goller: Atabey (dk. 38),Gökhan Alsan (dk. 44 ve 69) (Samsunspor)
Sarı kartlar: İlyas, Recep, Gökhan Meral (Samsunspor),Burak (Gümüşhanespor)
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