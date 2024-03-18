Samsunspor'dan, Trabzon'daki olaylar için açıklama

Samsunspor Kulübü, ülkenin gündemine oturan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak Devlet ve Federasyon yetkililerinin vereceği cezaların arkasında duracağını söyledi.

İşte Samsunspor'un yaptığı açıklamanın tamamı:

"Trabzonspor ile Fenerbahçe Kulüpleri arasında oynanan müsabakada yaşanan olaylar futbol ailesinin bir üyesi olarak, Kulübümüzü de derinden üzmüştür.

Samsunspor Futbol Kulübü olarak son zamanalarda futboldaki şiddet hadiseleri karşısında oldukça rahatsız olmakla birlikte, ilgili eylemlerde gözlenen artış sebebiyle, Türk futbolunun gelişimi ve marka değeri konusunda endişe duymaktayız.

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Tüm paydaşlar olarak sükunet ve birlik içerisinde, bu tarz eylemlere müsamaha göstermemeliyiz ve hangi karşılaşma olursa olsun tek bir ortak sesle şiddet içeren tüm eylemlerin karşısında durmalıyız.

Türk Futbolunun birleştirici ruhuna ve sportmenlik ile fair-play'e uygun hareket etmek hepimizin görevidir.

Bu nedenle, Devletimiz ve Federasyonumuzun yaşanan vahim şiddet hadiseleri karşısında vereceği cezaların ve kararların şimdiden arkasında duracağımızı ve destekçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türk Futbolunun adil, eşit ve temiz kalabilmesi için her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz."