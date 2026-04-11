        Sarıyer - Hatayspor: 4-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Sarıyer - Hatayspor: 4-0 (MAÇ SONUCU)

        Sarıyer, 1. Lig'in 35. haftasında ağırladığı Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Sarıyer'den 'dört dörtlük' galibiyet!

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında SMS Grup Sarıyer, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendi.

        İstanbul ekibi, bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti. Atakaş Hatayspor ise 10 puanda kaldı.

        Stat: Yusuf Ziya Öniş

        Hakemler: Berkay Erdemir, Ömer Lütfü Aydın, Oğuzhan Yazır

        SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Traore (Dk. 46 Emre Yeşilyurt), Camara, Poko (Dk. 79 Berkay Aydoğmuş), Marcos Silva (Dk. 63 Aytaç Kara), Dembele (Dk. 74 Batuhan Kör), Eze (Dk. 75 Ozan Sol)

        Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Ersin Aydemir, Hakan Çinemre, Yiğit Ali Buz, Sinan Özen (Dk. 46 Danjuma), Muhammed Gönülaçar, Sharif Osman (Dk. 84 Ali Yıldız), Ensar Arslan (Dk. 61 Deniz Aksoy), Baran Sarka (Dk. 74 Yunus Azrak), Ünal Emre Durmuşhan, Ating (Dk. 74 Yılmaz Cin)

        Goller: Dk. 28 Camara, Dk. 53 Poko, Dk. 69 Eze, Dk. 83 Aytaç Kara (SMS Grup Sarıyer)

        Sarı kartlar: Dk. 31 Ating, Dk. 38 Baran Sarka, Dk. 60 Ersin Aydemir (Atakaş Hatayspor), Dk. 58 Marcos Silva (SMS Grup Sarıyer)

