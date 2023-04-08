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2023 seçimleri oy pusulası sıralaması belli oldu! Hangi parti, kaçıncı sırada yer alıyor?

14 Mayıs 2023 seçimlerine katılacak olan partilerin oy pusulasındaki yeri ve sıralaması, Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirilen kura çekimi ile netleşti. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve diğer ittifaklarla partilerin yerleri kura çekimi ile belirlendi. 14 Mayıs seçimleri Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve Memleket Partisi'nin oy pusulası sıralaması netleşti. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri oy pusulası sıralaması...

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  • SEÇİM OY PUSULASI SIRALAMASI | 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin pusuladaki yerleri

    Siyasi partilerin 14 Mayıs 2023 seçimleri oy pusulasındaki sıralamaları belli oldu. 28. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki yerleri Yüksek Seçim Kurulu kura çekimi ile netleşti. Kura çekiminin ardından gözler "14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor?" araştırmalarına çevrildi. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da başlanırken milletvekili seçimi oy pusulaları ise 19 Nisan'da basılmaya başlanacak. İşte 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin oy pusulasındaki sıralaması...
  • SEÇİM OY PUSULASI SIRALAMASI | 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin pusuladaki yerleri

    YSK KURA ÇEKİMİ YAPILDI!

    Yüksek Seçim Kurulu'nca, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Kura çekimi 8 Nisan saat 14.00'te başladı. Tören yaklaşık yarım saat sürdü. YSK Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi öncesi, seçime katılacak partileri ve ittifakları açıkladı.

    Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirilen kura çekimi ile Cumhur İttifakı 8, Millet İttifakı 18. sırada yer alırken partilerin ittifak sıralamaları da belli oldu. 

    Ak Parti, Cumhur İttifakı'nda 2. sırada yer alırken CHP de Millet İttifakı'nda 4. sırada yer aldı.
  • SEÇİM OY PUSULASI SIRALAMASI | 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin pusuladaki yerleri

    14 MAYIS SEÇİMLERİ OY PUSULALARI NE ZAMAN BASILACAK? 

    Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, 28. Dönem milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan 2023 tarihinde başlanacak.
  • SEÇİM OY PUSULASI SIRALAMASI | 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin pusuladaki yerleri
  • SEÇİM OY PUSULASI SIRALAMASI | 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin pusuladaki yerleri

    14 MAYIS SEÇİMLERİ OY PUSULASI SIRALAMASI

    Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra

    Türkiye Değişim Partisi (TDP) - 2. sıra

    Millet Partisi - 3. sıra

    Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra

    SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI - 5. sıra

    Genç Parti - 6. sıra

    Memleket Partisi - 7. sıra
  • SEÇİM OY PUSULASI SIRALAMASI | 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin pusuladaki yerleri

    CUMHUR İTTİFAKI - 8. sıra

    EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI - 9. sıra

    Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra

    Adalet Birlik Partisi - 11. sıra

    Anavatan Partisi - 12. sıra

    Yenilik Partisi - 13. sıra

     
  • SEÇİM OY PUSULASI SIRALAMASI | 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin pusuladaki yerleri

    Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) - 14. sıra

    Milli Yol Partisi - 15. sıra

    Vatan Partisi - 16. sıra

    Güç Birliği Partisi - 17. sıra
  • SEÇİM OY PUSULASI SIRALAMASI | 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin pusuladaki yerleri

    MİLLET İTTİFAKI - 18. sıra

    ATA İTTİFAKI - 19. sıra

    Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) - 20. sıra
  • SEÇİM OY PUSULASI SIRALAMASI | 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin pusuladaki yerleri

    İTTİFAK İÇERİSİNDEKİ OY PUSULASI PARTİ SIRALAMALARI

    Cumhur İttifakı;

    1 - Büyük Birlik Partisi

    2- AK Parti

    3 - Yeniden Refah Partisi

    4 - MHP

    Emek ve Özgürlük İttifakı;

    1 - Yeşil ve Sol Parti

     

    2 - TİP
  • SEÇİM OY PUSULASI SIRALAMASI | 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin pusuladaki yerleri

    Millet İttifakı;

    Gelecek Partisi - 1. sıra

    Demokrat Parti - 2. sıra

    Demokrasi ve Atılım Partisi - 3. sıra

    CHP - 4. sıra

    İYİ Parti - 5. sıra

    Saadet Partisi - 6. sıra

    ATA İttifakı;

    1- Adalet Partisi

     

    2. Zafer Partisi
  • SEÇİM OY PUSULASI SIRALAMASI | 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin pusuladaki yerleri

    Emek ve Özgürlük İttifakı;

    1 - Yeşil ve Sol Parti

     

    2 - TİP

    Sosyalist Güç Birliği İttifakı

    1 - Türkiye Komünist Partisi

    2 - Türkiye Komünist Hareketi

     

    3 - Sol Parti
  • SEÇİM OY PUSULASI SIRALAMASI | 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin pusuladaki yerleri

    LİSTELER YARIN TESLİM EDİLECEK

    Siyasi partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre yarın saat 17.00'de dolacak.

    YSK'nin seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini yarın saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığına sunması gerekiyor.

    Bu kapsamda şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ye sundu.

    Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

    Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.
  • SEÇİM OY PUSULASI SIRALAMASI | 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin pusuladaki yerleri

    TEK LİSTE HESAPLARI

    Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nda listelerin son şekli veriliyor.

    Cumhur İttifakı'nda DSP, AK Parti listelerinden seçime girerken, oy pusulası kura çekimine katılmamıştı.

    Millet İttifakı'nda ise Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi; CHP listelerinden seçime girme kararı almıştı. Yarın YSK'ya teslim edilecek listelerde 4 partinin milletvekili adayları CHP listesinde yer alması durumunda, oy pusulasından düşecekler.

    Emek ve Özgürlük İttifakı'nda da HDP seçime girmeme kararı almış, kararını YSK'ya bildirmişti. 14 Mayıs'taki seçimlere Yeşil ve Sol Parti adı altında seçime girecek olan HDP'de de listelere son şekli verilmiş, TİP 49 il ve 52 seçim bölgesinde seçime girme kararı almıştı.
  • SEÇİM OY PUSULASI SIRALAMASI | 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında hangi siyasi parti, kaçıncı sırada yer alıyor? İşte AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin pusuladaki yerleri

    İKİ AYRI OY PUSULASI VERİLECEK

    14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

    İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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