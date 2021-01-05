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Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kimler? Seçkin Tetikçiler filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV ekranlarında bu akşam 00.15'de yayınlanacak Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Jason Statham ve Robert De Niro gibi usta oyuncuların yer aldığı Seçkin Tetikçiler filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kimler? Seçkin Tetikçiler filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kimler? Seçkin Tetikçiler filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Gerilim ve Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. Film 1991 yılında Sir Ranulph Fiennes tarafından yazılmış olan The Feather Men kitabından yola çıkarak çekilmiştir ve yönetmenliğini de Gary McKendry yapmıştır. İşte, Seçkin Tetikçiler filmine dair detaylar...

SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

İngiliz Gizli Servisi'nin eğitimli ve emekli üyelerinden biri, kendisini yetiştiren kişi zor durumda kalınca bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır. Dostunu kurtarmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü en az kendisi kadar yetenekli diğer ajanı ve iyi yetiştirilmiş üç özel katili alt etmek durumundadır.

SEÇKİN TETİKÇİLER OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Gary McKendry’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen gibi usta oyuncuların yer aldığı 2011 yapımı “Seçkin Tetikçiler”, Salı gecesi Show TV’de!

OyuncuRolü
Jason Stathammercenary Danny Bryce
Clive Oweneski SAS çalışanı Spike Logan
Yvonne StrahovskiAnne Frazier
Robert De NiroHunter
Dominic PurcellDavies
Adewale Akinnuoye-AgbajeAjan
Ben MendelsohnMartin
Grant BowlerYüzbaşı James Cregg
Matthew NablePennock
Jamie McDowellDiane
Chris AndersonFinn
George MurphyADR Voice
Firass DiraniBakhait

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