Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.804,21 %-3,20
        DOLAR 43,8451 %0,18
        EURO 51,5851 %-0,01
        GRAM ALTIN 7.081,52 %0,63
        FAİZ 36,34 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,03 %0,60
        BITCOIN 67.780,00 %1,32
        GBP/TRY 59,0614 %0,02
        EUR/USD 1,1760 %-0,11
        BRENT 71,99 %0,46
        ÇEYREK ALTIN 11.578,28 %0,63
        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun SEGA'dan Türkiye'de stratejik işbirliği ile yeni menajerlik oyunu geliyor - Teknoloji Haberleri

        SEGA'dan Türkiye'de stratejik işbirliği ile yeni menajerlik oyunu geliyor

        Küresel oyun markası SEGA, yeni futbol menajerlik simülasyonu SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS'ta (SFCC) Türkiye'deki marka yüzü olarak teknik direktör Abdullah Avcı'yı seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:13 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        SEGA'dan Türkiye'de stratejik işbirliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEGA, futbol menajerlik simülasyonu SFCC ile Türkiye pazarında büyük bir ilgiyle karşılandı.

        Türkiye'de 1,1 milyar dolar büyüklüğe ulaşan oyun pazarı, futbolun devasa ekonomisiyle dijital platformlarda birleşiyor. SEGA, SFCC ile bu iki dinamik sektörü bir araya getirerek yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda stratejik bir simülasyon deneyimi sunuyor.

        "Football Manager" teknolojisinin veri temelli altyapısı üzerine inşa edilen oyun, kulüp yönetimi, finansal planlama ve transfer stratejileri gibi modülleriyle genç neslin dijital yetkinliklerini ve stratejik düşünme reflekslerini geliştiriyor.

        YEREL DENEYİMLERİ MERKEZE ALIYOR

        SEGA, FOOTBALL CLUB CHAMPIONS ile futbolu küresel bir fenomen olmanın ötesine taşıyarak yerel deneyimleri merkeze alıyor. Bu stratejinin en önemli adımı olarak, teknik direktör Abdullah Avcı ile güçlerini birleştiren SEGA, oyunun teknik derinliğini Avcı'nın sahadaki analitik dehasıyla taçlandırıyor.

        REKLAM

        Kariyerine İstanbulspor'un efsanevi kaptanı olarak başlayan Abdullah Avcı, teknik direktörlük koltuğunda Türkiye U-17 Milli Takımı ile kazandığı Avrupa Şampiyonluğu ve Trabzonspor ile ulaştığı Süper Lig zaferi gibi pek çok tarihi başarıya imza attı. Türk futbolunda "sistem, veri ve modern oyun anlayışı" denildiğinde akla gelen ilk isim olan Avcı, stratejik derinliğin dijital dünyadaki en güçlü temsilcisi konumunda yer alıyor.

        SFCC'nin Türkiye elçisi olan Abdullah Avcı'nın sahadaki analitik vizyonu, oyunun sunduğu gerçekçi menajerlik deneyimiyle mükemmel bir sinerji oluşturuyor. Avcı'nın taktiksel disiplini, kendi kulüplerini zirveye taşımak isteyen oyuncular için en büyük ilham kaynağı olurken, SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS, bu işbirliğiyle strateji odaklı yapısını bir üst seviyeye taşıyor.

        SEGA FCC, oyunculara kendi şehirlerinden bir takımı alıp dünya devine dönüştürme fırsatı tanırken gerçekçilik sunuyor. Multi-platform desteği sayesinde PC, mobil ve konsol üzerinden erişilebilen yapım, tamamen Türkçe dil desteğiyle Türkiye pazarındaki yerini sağlamlaştırıyor.

        Manchester City FC başta olmak üzere, FIFPRO, K League ve J.League lisanslarıyla 5 binden fazla gerçek futbolcuyu kadroya katma imkanı sağlayan oyun, profesyonel bir kulübün tüm süreçlerini kapsıyor. Oyuncular, transfer politikalarından altyapı planlamasına, bütçe yönetiminden uzun vadeli sportif kararlara kadar her adımda stratejik yeteneklerini test etme fırsatı buluyor.

        Türkiye'de erişime yönelik güçlendirici teknik çözümleri devreye alan SEGA, bu süreçte geri bildirimleriyle katkı sunan oyunseverleri unutmuyor. Türkiye IP'sine sahip hesaplar için hazırlanan ve toplamda 30 bin GB (Altın) değerine ulaşan üç aşamalı ödül programı şu kapsamda uygulanıyor:

        Oyuna 22 Ocak itibarıyla katılan ve 17 Şubat saat 13.59'a kadar hesap oluşturan oyuncular, 17 Şubat'ta gerçekleştirilen bakım ve teknik güncelleme süreciyle ilk etapta 10 bin GB ödül kazanıyor. 23 Şubat gece yarısına kadar hesap oluşturan oyuncular için ikinci etap 10 bin GB dağıtımı 24 Şubat itibarıyla gerçekleştiriliyor. Programın son aşamasında ise 3 Mart gece yarısına kadar hesap açan oyunculara 4 Mart tarihinde üçüncü etap 10 bin GB iletiliyor. Erken dönemde hesap oluşturan oyuncular, üç dağıtımın tamamından faydalanarak toplamda 30 bin GB oyun içi avantaj elde edebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konya'da 9 gündür kayıp olan Alzheimer hastası aranıyor

        Konya'nın Hadim ilçesinde 9 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı'yı (74) arama çalışmaları sürüyor. Aybattı'nın cep telefonunun en son Dedemli Mahallesi'nde sinyal verdiği belirtildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Hava sıcaklıkları artıyor; batıda lodos var, 3 il için yağmur uyarısı
        Hava sıcaklıkları artıyor; batıda lodos var, 3 il için yağmur uyarısı
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!