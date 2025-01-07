Segway, CES 2025'te iki yeni e-bike modelini tanıttı: Off-road canavarı Xyber ve klasik-modern Xafari. Her iki model de kullanıcıya gelişmiş akıllı teknoloji ve üstün performans sunuyor.

XYBER: OFF-ROAD CANAVARI

Xyber, estetik ve işlevselliği bir araya getiren etkileyici bir modeldir. Tasarımı ile bir dirt bike'ı andıran Xyber, yüksek performansı ile dikkat çekiyor. 175 Nm'ye kadar maksimum tork ve 6,000 watt'a kadar zirve gücü sunan bu model, çift batarya konfigürasyonunda 35 mil/sa hıza ulaşabiliyor. Üç throttle modu bulunuyor: Eco, Sport ve Race. Özellikle Race modunda 0'dan 20 mil/saniye hıza sadece 2.7 saniyede ulaşabiliyor.

Xyber, 20 x 5 inç kalın lastikleri ve 12 farklı pedal-asistan seviyesi ile tek bir şarjla 112 mil yol alabiliyor. Segway'nin Akıllı Sürüş Sistemi (IRS) ile donatılmış olan Xyber, AirLock, Apple Find My ve Segway GPS gibi özelliklerle geliyor. Akıllı ışık sistemi, sağlık ve fitness verisi senkronizasyonu, IOT ile uzaktan güncelleme ve kontrol özellikleri de mevcut. REKLAM Ancak, Xyber'in şu anki versiyonu yol legal değil. Segway, bu yılın ilkbahar veya yaz aylarında federal Class 2 e-bike düzenlemelerine uygun yol-legal bir versiyonunu piyasaya süreceğini belirtti.

XAFARI: KLASİK VE MODERNİN BİRLEŞİMİ Xafari, klasik bir adım-aşağı bisiklet modeli olup, her tür bisikletçiye hitap eden bir tasarıma sahiptir. 26 x 3 inç lastikleri ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi ile her türlü zeminde konforlu bir sürüş sunar. 936 Kw bataryası, tek bir şarjla 88 mil yol alabilme kapasitesine sahiptir ve çıkarılabilir yapısıyla iç mekanlarda şarj edilebilir. Xafari, USB portu ve kolayca ayarlanabilir bir telefon tutucu ile telefonunuzu şarj etmenizi sağlar. Ayrıca, entegre akıllı ekranında navigasyon, müzik, menzil gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Kullanışlı bir arka montajlı raf ve ekstra depolama için gövdeye entegre sert ve yumuşak çantalarla birlikte gelir.