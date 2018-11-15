Selçuk Yöntem: Zuhal ile Londra’da sokakta kaldık

15.11.2018 - 09:26 | Güncelleme:

Selçuk Yöntem, Esra Oflaz Güvenkaya’nın ‘Senin Mucizen’ programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında konuşan Yöntem, ilk eşi Zuhal Olcay’la Londra maceralarını da anlattı

  • 1 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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    Selçuk Yöntem, “Senin Mucizen” programında özel hayatı hakkında merak edilenleri anlattı.

  • 2 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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    1976 yılında ilk evliliğini Zuhal Olcay’la yapan Yöntem, “Zuhal ile konservatuvardan sonra Londra’ya gittik. Garsonluk da yaptık, bulaşık da yıkadık. Londra’da yaşadığımız evde soba arızası yüzünden elektrik sistemi yandı. Ev sahibi evi boşaltmamızı istedi. Sokakta kaldık” diye konuştu.

  • 3 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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    İstanbul’a döndükten sonra evliliklerinin bittiğini dile getiren oyuncu, “İstanbul’a döndükten 2-3 yıl sonra da ayrıldık. Ama hâlâ çok iyi dostuz. İkinci evliliğimi Cihan Yöntem’le yaptım” diye konuştu.

  • 4 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 5 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 6 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 7 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 8 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 9 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 10 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 11 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 14 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 15 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 16 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 17 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 18 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 19 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 20 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 21 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 22 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 23 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
    23 | 34
  • 24 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
    24 | 34
  • 25 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 26 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 27 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 28 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 29 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 30 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
    30 | 34
  • 31 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
    31 | 34
  • 32 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 33 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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  • 34 Selçuk Yöntem: Zuhal Olcay ile Londra’da sokakta kaldık! Selçuk Yöntem'in eski eşi Zuhal Olcay kimdir? - Magazin haberleri
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