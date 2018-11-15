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1976 yılında ilk evliliğini Zuhal Olcay’la yapan Yöntem, “Zuhal ile konservatuvardan sonra Londra’ya gittik. Garsonluk da yaptık, bulaşık da yıkadık. Londra’da yaşadığımız evde soba arızası yüzünden elektrik sistemi yandı. Ev sahibi evi boşaltmamızı istedi. Sokakta kaldık” diye konuştu.