Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Senegal'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

        Senegal'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

        Senegal Milli Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası aday kadrosu belli oldu. Galatasaray'dan Ismail Jakobs, Samsunspor'dan ise Cherif Ndiaye kadroda yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 15:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jakobs ve Ndiaye Dünya Kupası kadrosunda!

        2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuva öncesi organizasyonda yer alacak ülkelerin kadroları belli olurken, Teknik Direktör Pape Bouna Thiaw yönetimindeki Senegal Milli Takımı'nın 28 kişilik aday kadrosu da açıklandı.

        SÜPER LİG'DEN 2 İSİM KADRODA

        Senegal Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası aday kadrosunda, Süper Lig'de forma giyen 2 futbolcu yer aldı. Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs ile Samsunspor'un forveti Cherif Ndiaye de kadroya davet edildi.

        Senegal Milli Takımı'nın 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

        REKLAM

        Kaleci: Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf.

        Defans: Krepin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Moussa Niakhate, Moustapha Mbow, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs, Ilay Camara.

        Orta saha: Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathe Ciss, Pape Matar Sarr, Bara Sapoko Ndiaye.

        Forvet: Sadio Mane, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng ve Cherif Ndiaye.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı

        CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "mutlak butlan" tartışmaları sürerken sosyal medya hesabından bir video paylaştı. "Arınma" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyen var. İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir" dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı