Kimi zaman sertleştirdiler kimi zaman yerde kaldılar kimi zaman mücadele ettiler. Bu esnada da Cenk ile bir pozisyon daha bulup atamadılar. Kerem tam 5 Beşiktaşlıyı sarı kartlık yaptı ama diğer oyuncular plandan kopulduğunda etkisiz oluyorlar. Icardi-Mertens-Rashica sonra Barış Alper hepsi kayboldu.