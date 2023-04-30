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Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı: Beşiktaş da artık yarışta

Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar'ın golleriyle 3-1 yenerek puanını 65'ye yükseltti. Siyah-beyazlılar derbi galibiyetiyle yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı

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  • Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı: Beşiktaş da artık yarışta

    Ligin son virajına girilirken Beşiktaş evinde G.Saray'ı yenerek "şampiyonluk yarışında artık ben de olabilirim" dedi. 
  • Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı: Beşiktaş da artık yarışta

    Aslında maça sakin ve ne istediğini bilen şekilde başlayan takım Galatasaray'dı. Önde durarak, şiddetli olmasa da pres yaparak Beşiktaş'ı çıkartmamayı başardılar. Gedson son derece kötü oynayıp Salih de ilk 5 pasın 5'ini de kaptırınca tamamen edilgen bir Beşiktaş oldu. 
  • Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı: Beşiktaş da artık yarışta

    Galatasaray güven tazeledikçe daha da iyi oynuyor. Pas çevirdiler ve harika bir ters top sonrası Rashica klasik iyi ortalarından birini yaptı ve Icardi, "ön direk koşusu nedir, nasıl yapılır" adlı derslerinden birini daha verip takımını öne geçirdi. 
  • Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı: Beşiktaş da artık yarışta

    Galatasaray daha iyi oynayacak durumdayken Rosier bir imkansız topa kaleciye kadar bastı, Muslera şişirdi, Colley indirdi, Gedson top alıp dripling yaptı ve bir iki aksiyon oldu. Bu kısa süreli elektriklenme taraftarı da devreye soktu. 
  • Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı: Beşiktaş da artık yarışta

    Bir kornerde eşleşme üstünlüğünü iyi kullanan Beşiktaş, Saiss ile golü buldu. O andan itibaren Gedson devreye girdi. 2 Adana maçındaki Badou da, bu müsabakadaki Gedson da gösterdi ki driplingçi orta saha Galatasaray'ın panzehiri. Gedson olağanüstü futbol oynamaya başladı ve oyun üstünlüğü tamamen Beşiktaş'a geçti.
  • Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı: Beşiktaş da artık yarışta

    2. devreye de ev sahibi müthiş başladı. Redmond-Rosier ikilisi ile nefis kullanılan sağ kenar atakları sonrası 2 kez kafa bir kez de ayak içi ile Abou'nun atamadığı golleri gördük. 
  • Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı: Beşiktaş da artık yarışta

    Beşiktaş, dalga dalga geliyordu ve Okan Hoca bu sorunu görüp doğru 2 değişiklik için Barış ve Midtjsö'yü kenara getirdi. O esnada Sergio büyük bir hata yaptı ve Amir skoru buldu. Sonra Beşiktaş'ın savunması, bir derbi nasıl oynanır dersleri barındırdı. 
  • Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı: Beşiktaş da artık yarışta

    Kimi zaman sertleştirdiler kimi zaman yerde kaldılar kimi zaman mücadele ettiler. Bu esnada da Cenk ile bir pozisyon daha bulup atamadılar. Kerem tam 5 Beşiktaşlıyı sarı kartlık yaptı ama diğer oyuncular plandan kopulduğunda etkisiz oluyorlar. Icardi-Mertens-Rashica sonra Barış Alper hepsi kayboldu. 
  • Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı: Beşiktaş da artık yarışta

    Zaniolo biraz hareket getirdi ama Şenol Hoca belki bir iki dakikalık geç kalınmış Necip hamlesi ile onun da etkinliğini bitirdi. İki stoperin yanı sıra Masuaku da iyi savunma yapınca Mert kurtarış yapmadı. Kerem'in karamboldeki direk dibine vurduğu top dışında Galatasaray'a pozisyon vermediler. 
  • Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı: Beşiktaş da artık yarışta

    Son anda normalde topu boş koşan Maxim'e vermesi gerekirken kaleye vuran Abou, yine şapkadan tavşan çıkarıp skoru belirledi. İkili averaj da Beşiktaş'a geçti. G.Saray, merkez kapatılıp fiziksel olarak zorlanınca kopuyor. Onları plandan koparınca "duygusal reaksiyon" verebilecek tek isim Kerem. 
  • Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı: Beşiktaş da artık yarışta

    Bundan sonraki maçlar için bu bir veri olabilir. Yarış, kalan kısıtlı sürede daha da heyecanlı geçecek.
  • Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı: Beşiktaş da artık yarışta

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