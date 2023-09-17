Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Antalyaspor maçı yorumu: "Oyunsuz ama dörtte dört"

7 Şurada Paylaş!







15 milyon Euro'luk Cengiz de oynayamazsa o bölgede Kent oynar.. Fenerbahçe'nin ideal 11'i Becao - Dijku tandemi olmak durumunda. Önlerinde İrfan-Fred olur. Szymanski-Fred olabilir. 3 Türk ise Ferdi dışında İrfan/Cengiz'den biri olacaksa 3. Türk Mert Müldür ya da İsmail'den biri olur.

8 Şurada Paylaş!







Bir de Ankaragücü maçında da bu maçta da Tadic'in iyi olmadığını söylemek zorundayız. Bu kadar eksiğe, bariz kötü oyuna karşın ilk devre 1-1 bittiyse bu kadro kalitesinin artısıdır.