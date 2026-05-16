        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın: Kulübün menfaati için gerekeni yapacağız

        Sergen Yalçın: Kulübün menfaati için gerekeni yapacağız

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la 2-2 biten maçın ardından konuştu. Ayrılık konusuyla ilgili soruyu cevaplayan Yalçın, "Şu anda devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 00:37 Güncelleme:
        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 biten Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

        "KULÜBÜN MENFAATİ İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ"

        "Şu anda devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden şu anda bu konuları konuşmak istemiyorum."

        "İKİNCİ YARI TATİLDEN ÇAĞIRDIK"

        "Bence güzel bir maç oldu. Hedefsiz bir maç. Oyuncuları konsantre etmek biraz zorlaştı. Bizim çocuklar ilk yarıda tatildeydi herhalde, ikinci yarıda tatilden çağırdık onları."

        "KONYASPOR MAÇINDAN SONRA SEZON BİTTİ"

        "Beklemedik bir durum değil bu. Konyaspor maçından sonra sezon bitmişti bizim için. Bir hedef koymuştuk, onu kaybettik ve bu da oyunculara yansıdı."

        "OYUNCULARI DEVRE ARASINDA UYANDIRMAK ZORUNDA KALDIM"

        "Ondan sonra konsantrasyon zorlaştı. Bugün de öyle oldu. İlk yarıda ortada bir takım yoktu. Devre arasında onları uyandırmak zorunda kaldım."

        "GÜZEL BİR MAÇ OLDU"

        "İkinci yarıda takım toparlandı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum ligin son maçı olmasından dolayı."

        Galatasaray'dan dört dörtlük kutlama!
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Yoğun bakıma alındı
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        Pensura 2026 raporunda neler var?
