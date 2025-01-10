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        Haberler Kültür-Sanat Heykel Sibel Horada ile Çaput Atölyesi: Atıktan Heykele İstanbul Modern'de

        Sibel Horada ile Çaput Atölyesi: Atıktan Heykele İstanbul Modern'de

        İstanbul Modern'de gerçekleştirilen Eco Art Lab eğitim programı, 2025'in ilk ayında sanatçı Sibel Horada'yı konuk ediyor. "Sibel Horada ile Çaput Atölyesi: Atıktan Heykele" başlıklı etkinlik, 12 Ocak Pazar günü ücretsiz olarak ziyaretçilerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 00:23 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:23
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        Çaput Atölyesi: Atıktan Heykele
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        Doğa ve çevreyle kurulan bağı sanat yoluyla güçlendirmeye aracılık eden Eco Art Lab, 12 yaş üzeri genç ve yetişkinleri İstanbul Modern’de ücretsiz etkinliklerle buluşturuyor. Sanatçılarla İleri Dönüşüm Atölyeleri’nin bu ayki konuğu sanatçı Sibel Horada. “Sibel Horada ile Çaput Atölyesi: Atıktan Heykele” başlıklı etkinlik, 12 Ocak Pazar günü ücretsiz olarak ziyaretçilerle buluşacak.

        Atölyede katılımcılar sünger ve kumaş atıklarından heykeller üretiyor. Renklerin ve farklı dokuların bir araya gelerek atık malzemelere yeni anlamlar yüklediği ve sanat nesnelerine dönüştürüldüğü bu atölyede katılımcılar, hem pratikte hem de teoride farklı olasılıkları deneyimliyor. Damat Tween sponsorluğunda gerçekleştirilen Eco Art Lab eğitim programında katılımcılar, farklı uygulama alanlarından sanatçı ve tasarımcılarla kullanım süresi dolmuş nesnelerin sanat malzemesine ya da tasarım ürünlerine dönüşüm yöntemlerini ve olasılıklarını araştırıyor.

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        #İstanbul Modern
        #Sibel Horada
        #sergi
        #atölye
        #çaput
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