Sivasspor: 1 - Amed SK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sivasspor ile Amed SK, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından lider Amed SK puanını 43'e, Sivasspor ise 29'a yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sivasspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 20'de Valon Ethemi atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 57. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.
Bu sonuçla beraber lider Amed SK haftayı 43 puanla tamamladı. Sivasspor ise puanını 29'a çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sivasspor, Pendikspor'u ağırlayacak. Amed SK, Adana Demirspor'u konuk edecek.