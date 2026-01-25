Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amedspor Sivasspor: 1 - Amed SK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sivasspor: 1 - Amed SK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sivasspor ile Amed SK, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından lider Amed SK puanını 43'e, Sivasspor ise 29'a yükseltti.

        Giriş: 25.01.2026 - 18:01 Güncelleme: 25.01.2026 - 18:01
        Sivas'ta kazanan yok!
        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sivasspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Ev sahibini öne geçiren golü 20'de Valon Ethemi atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 57. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

        Bu sonuçla beraber lider Amed SK haftayı 43 puanla tamamladı. Sivasspor ise puanını 29'a çıkardı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sivasspor, Pendikspor'u ağırlayacak. Amed SK, Adana Demirspor'u konuk edecek.

