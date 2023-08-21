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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Sivasspor ilk galibiyetini aldı - Demir Grup Sivasspor Haberleri

        Sivasspor ilk galibiyetini aldı

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında EMS Yapı Sivasspor deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Gaziantep FK üst üste 2. yenilgisini aldı

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        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 00:07
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        1

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu.

        2

        Sivas ekibi 12. dakikada Samu Saiz, 44. dakikada Caner Osmanpaşa ve 84. dakikada Gerson Rodrigues'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

        3

        Gaziantep FK'nın tek golünü 50. dakikada Furkan Soyalp kaydetti.

        4

        Ligin ilk haftasında Samsunspor ile berabere kalan Sivasspor aldığı bu galibiyet ile puanını 4 yaptı. Gaziantep FK ise üst üste ikinci maçını da kaybetti.

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