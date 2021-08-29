Sivri Akıllılar filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Sivri Akıllılar filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Türk sinemasının sevilen filmleri televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. İşte Sivri Akıllılar filmi oyuncuları ve konusu....

SİVRİ AKILLILAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep ve karısı Perihan bir gazete çekilişinde tatil kazanır. Otele gelirler ve arkadaşları Zeki ve Metin'in otelde garson olarak çalıştığını görür. Otele aynı gün milyoner Cemil Bey de ailesiyle tatile gelir. Otelin müdürü bu fırsatı kaçırmak istemez. Cemil Bey'in karısının mücevherlerini çalmak için bir plân yapar. Arkadaşı Sezai'yi ayarlar. Sezai, Cemil Bey'in kızının doğum gününde mücevherleri çalar. Mücevher kutusunu da Recep ve Perihan'ın odasına koyar. Polis suçlu olarak Recep ve Perihan'ı tutuklar. Zeki ve Metin arkadaşlarını kurtarmak için gerçek hırsızı bulmaya çalışacaktır.

SİVRİ AKILLILAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Zeki Alasya - Zeki

Metin Akpınar - Metin

Gönül Hancı - Sibel

Perran Kutman - Perihan Balyemez

Atilla Pekdemir - Recep Balyemez

Hulusi Kentmen - Recai Türkay

İsmail Hakkı Şen - Celal Bey

Hüseyin Kutman - Müdür Cesim

Gülsen Gürsoy - Nazlı

Gülümser Gülhan

Aytaç Öztuna

Tuncer Necmioğlu - Kerami

Tarık Şimşek - Sezai

Coşkun Göğen - Pekosbil Niyazi

Ahmet Kostarika

Rana Solak - Dilek

SİVRİ AKILLILAR NEREDE ÇEKİLDİ?

Sivri Akıllılar filmi 1977 yılında İzmir Urla Çeşmealtı'ndaki Türkiye'nin ilk tatil köylerinden biri olan ''Nebioğlu Tatil Köyü''nde çekilmiştir.