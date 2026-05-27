SK Hynix 1 trilyon dolar kulübüne katıldı

Yapay zeka (AI) devrimi, küresel çip sektörünün kurallarını yeniden yazıyor. Nvidia gibi öncü firmaların yüksek performanslı çiplerine yönelik patlayan talep, bellek yongası üreticilerini tarihi başarılara taşıyor. Bu dalganın son kazananı SK Hynix oldu. Güney Koreli şirket, Çarşamba günü gerçekleştirdiği güçlü yükselişle piyasa değerini ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkararak trilyon dolar kulübüne resmen katıldı.

YÜKSEK DEĞERLENDİRME HEDEFLERİ

SK Hynix hisseleri Çarşamba günü seans içinde yüzde 14,9’a varan yükseliş göstererek kapanışı yüzde 9,3 artışla tamamladı. Bu performansla şirketin piyasa değeri 1,68 katrilyon won (yaklaşık 1,12 trilyon dolar) seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Böylece Samsung Electronics’in 6 Mayıs’ta ve Micron’un Salı günü katıldığı 1 trilyon dolar kulübüne Güney Kore’den üçüncü isim eklendi. KOSPI endeksi de bu ralliyle yüzde 2,3 değer kazanarak 8.229,70 puana yükseldi ve seans içinde 8.457,09 puanla tarihi zirveyi gördü.

AI TALEBİ FİYATLARI UÇURDU

Nvidia tasarımlı yapay zeka çiplerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) gibi premium ürünlere olan yoğun talep, arzı daraltıp fiyatları ciddi oranda yükseltti. Bellek çip fiyatları ilk çeyrekte önceki döneme göre ikiye katlandı. Mevcut çeyrekte ise AI veri merkezi talebinin etkisiyle fiyatların yüzde 63’e varan oranda artması bekleniyor. Analistler, bellek çip talebinin 2028’e kadar arzı aşmaya devam edeceğini öngörüyor. Mirae Asset Securities analisti Kim Young-gun, SK Hynix ve Samsung için hedef fiyatlarını önemli ölçüde artırdı. SK Hynix Çarşamba günü 2.243.000 won’dan, Samsung ise 307.000 won’dan kapandı.

ETF’LER VE PERAKENDE YATIRIMCI AKIŞI

ABD’li perakende yatırımcıların Samsung ve SK Hynix’e exposure sağlayan yeni ETF’lere milyarlarca dolarlık giriş yaptığı son haftalarda dikkat çekti. Güney Kore’de işlem görmeye başlayan kaldıraçlı tek hisse ETF’leri de Çarşamba günü çift haneli kazançlar kaydetti. Finansal kurumlar 1,3 trilyon won’luk net alım yaparken, yerli yatırımcılar da 403 milyar won alım yaptı. Yoğun talep nedeniyle Korea Financial Investment Association’ın kaldıraçlı ETF eğitim sitesi kısa süreliğine erişime kapandı.

GÜNEY KORE’NİN TARİHİ BAŞARISI

TSMC ile birlikte Asya’da 1 trilyon dolar kulübüne giren sadece üç şirket bulunuyor. Güney Kore ise ABD dışında birden fazla şirkete bu değere ulaşma başarısı gösteren ilk ülke konumuna yükseldi. Samsung bu yıl yüzde 149, SK Hynix yüzde 215 yükseliş kaydederken, Micron’da yükseliş yüzde 245’e ulaştı.