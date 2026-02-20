Canlı
        Skandal pankarta komik ceza! - Basketbol Haberleri

        Skandal pankarta komik ceza!

        EuroCup'ta Beşiktaş GAİN'in deplasmanda Panionios'u 114-74 mağlup ettiği maçta Yunan taraftarlar tarafından küfür ve hakaret içeren bir pankart açılmıştı. EuroLeague yönetimi, Yunanistanlı taraftarların çirkin pankartını ufak miktarlı para cezasıyla geçiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 12:58 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:58
        Skandal pankarta komik ceza!
        Basketbol BKT Avrupa Kupası'ndaki Panionios-Beşiktaş GAİN maçında Yunan taraftarların açtığı küfür ve hakaret içerikli ırkçı pankartı, Basketbol Avrupa Ligi yönetimi ufak miktarlı para cezasıyla geçiştirdi.

        EuroLeague (Avrupa Ligi), grup etabının 18. ve son haftasında oynanan maçta "Yunan taraftarların gerçekleştirdiği saldırgan davranışlar" nedeniyle Panionios'a 4 bin avro para cezası vermekle yetindi.

        Beşiktaş GAİN'in Yunanistan'ın Panionios takımına konuk olduğu maçta Yunan taraftarlar; Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe küfür ve hakaret içeren ırkçı bir pankart açmıştı.

        Skandal pankart, başta Beşiktaş Kulübü olmak üzere spor kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

        BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Panionios'u 40 sayı farkla 114-74 yenmişti.

        PANATHINAIKOS'A DA PARA CEZASI

        Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague), ligin 28. haftasında Fenerbahçe Beko maçında çıkan olaylar nedeniyle Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a para cezası verdi.

        Organizasyondan yapılan açıklamada, Panathinaikos'un, Fenerbahçe Beko maçında "lazer işaretleyici kullanımı, taraftarlarının saldırgan davranışları, cisim fırlatılması ve yetersiz güvenlik önlemleri" nedeniyle 22 bin avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, Panathinaikos'un Fransız oyuncusu Mathias Lessort'a Fenerbahçe maçının bitimiyle beraber çıkan kavgadaki davranışları nedeniyle 1 maç men ve 8 bin avro para cezası verildiği ifade edildi.

        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart! Haberi Görüntüle
