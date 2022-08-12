Serdar Dursun "ne golcüsü" der gibi vurdu. Onun için hep aynı şeyi söylüyorum, üst düzey bir oyuncu olmayabilir, ancak Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan takım oyuncusu. İlk on bir oyuncusu olmamayı kafasına takmazsa sezon içinde yine faydalı olur. Fenerbahçe bu gole rağmen haftayı "golcü nerede" gündemiyle geçirecek. İhtiyaç var mı, evet. Gündemini sadece bu mu olmalı, hayır!