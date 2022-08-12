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Slovacko - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Slovacko ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşacak. Spor yazarları Slovacko - Fenerbahçe maçını yorumladı

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  • Slovacko - Fenerbahçe maçının yazar yorumları! Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye transfer eleştiri! 10 tane... - Son dakika FB haberleri

    UĞUR MELEKE: Dün play-off vizesi alan Fenerbahçe’nin Ağustos takvimi malum. Bir ay içinde Slovacko, Ümraniye, Slovacko, Kasımpaşa, Austria Wien, Adana Demir, Austria Wien ve Konya ile oynuyorlar. 25 gün içindeki bu 8 maçın en risksizi dünkü idi, Jesus da as-yedek karışımı bir kadroyla sahaya çıkmayı tercih etti.
  • Slovacko - Fenerbahçe maçının yazar yorumları! Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye transfer eleştiri! 10 tane... - Son dakika FB haberleri

    Sahada birkaç test vardı: Arda’yı ikinci santrfor rolünde görmek. Crespo’nun müsabaka alışkanlığını artırmak. Sol bekte Peres’in gerçek bir alternatif olup olmadığını anlamak gibi.
  • Slovacko - Fenerbahçe maçının yazar yorumları! Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye transfer eleştiri! 10 tane... - Son dakika FB haberleri

    Sonuçlarsa netameli: Fenerbahçe geriden oyun kurarken zorlandı. Baskıyla çok top yitirdi. Luan Peres ikinci maçında da olumlu sinyaller vermedi. Fenerbahçe, beklerinin bindirmelerinden mahrum bir akşam geçirdi.
  • Slovacko - Fenerbahçe maçının yazar yorumları! Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye transfer eleştiri! 10 tane... - Son dakika FB haberleri

    Crespo yavaş yavaş maç ritmini yakalıyor. Arda, fiziksel bir oyun oynayan ve çok faul yapan Slovacko’lularla didişmekte zorlandı. Rossi’de bir özgüven kaybı var. Takımın en iyisiyse Serdar Dursun’du dün. İştahlı oyununu süper bir golle taçlandırdı milli futbolcu.
  • Slovacko - Fenerbahçe maçının yazar yorumları! Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye transfer eleştiri! 10 tane... - Son dakika FB haberleri

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: Hayatımda 10 tane transfer yapıp kadro kalitesi geriye giden başka takım bilmiyorum. Fenerbahçe resmen bu hale getirildi. Jesus, 2 avukatı ve danışmanı Lizelle Hanım'dan oluşan ekibi, önüne geleni takıma doldurdu. 
  • Slovacko - Fenerbahçe maçının yazar yorumları! Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye transfer eleştiri! 10 tane... - Son dakika FB haberleri

    Gustavo Henrique; Süper Lig'deki herhangi bir takımın stoperlerinin gerisinde. Gördük ki 5.250 milyon Euro verilen Luan Peres de epeyce kötü bir oyuncu. Lincoln Henrique de Bruma da herhangi bir büyük takımda oynayamazlar. King de ilk 8'deki takımlarda oynayamaz. Herkesin büyük ümit beslediği Emre Mor'un da futbol bilgisi yine sıfır.
  • Slovacko - Fenerbahçe maçının yazar yorumları! Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye transfer eleştiri! 10 tane... - Son dakika FB haberleri

    Sol bek Alioski, eğer Arabistan'da yatmadıysa faydalı olacak bir oyuncu. Yine Jesus tayfasının topa sokulmadığı Joao Pedro'dan da çok umutluyum. Jorge Jesus kupa kazanmayı önemsiyorsa geçen senenin kadrosuna mecbur. 
  • Slovacko - Fenerbahçe maçının yazar yorumları! Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye transfer eleştiri! 10 tane... - Son dakika FB haberleri

    O yüzden sakin kalıp transfer penceresinin kapanmasına 20 gün kala yapılması gereken 2 basit şey var. Eski kadrodan Tisserand ve Szalai de dahil tüm assetleri tutmak. Bir baba stoper ve santrafor almak. Maçla ilgili konuşacak bir şey yok. Takım iyi değil. Sonraki turda Austria Wien'i Flamengo Rezerv takımına dönmüş Fener eleyemez. Geçen sene ağırlıklı kadro ise rahat eler.
  • Slovacko - Fenerbahçe maçının yazar yorumları! Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye transfer eleştiri! 10 tane... - Son dakika FB haberleri

    TAYFUN BAYINDIR: Kadıköy’deki ilk maç, skoruyla dünkü karşılaşmayı rövanştan çok bir hazırlık sınavına çevirmişti; böyle olunca da Jesus hem sistem hem de oyuncu denediği sevimsiz bir karşılaşma oynadı. Doksan dakika son derece keyifsiz, temposuz, Fenerbahçe camiasını tedirgin edecek mücadele seyrettik. Bruma, Lemos, Arda Güler, Crespo ve Serdar Dursun, Jesus’un ilginç 11’indeki sürpriz tercihleriydi.
  • Slovacko - Fenerbahçe maçının yazar yorumları! Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye transfer eleştiri! 10 tane... - Son dakika FB haberleri

    Dünkü sevimsiz oyunun ana nedeni, paslanmış Crespo ile İsmail’in hem birbirlerine hem de stoperlere çok yakın oynamalarıydı. Bu ikilinin orta alanı çok geniş biçimde rakibe bırakması, forvetlerin ve kanat oyuncularının birbirleriyle bağını kopardı, ayrıca pas trafiğini de alt üst etti. Arda, ne istediği gibi orta alandan top alıp, Serdar Dursun ile paylaşabildi ne de o bölgedeki geniş boşluk yüzünden pas dağıtabildi.
  • Slovacko - Fenerbahçe maçının yazar yorumları! Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye transfer eleştiri! 10 tane... - Son dakika FB haberleri

    İBRAHİM YILDIZ: Savunmanın rakibe tanıdığı fırsatlar, gelecek adına düşündürücüdür. Yeni transfer Peres’in yenilen gol de büyük hatası vardı. Bu oyuncunun zaman içerisinde neler yapacağını göreceğiz. İki maçta sergilediği oyun beklentinin çok altında.
  • Slovacko - Fenerbahçe maçının yazar yorumları! Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye transfer eleştiri! 10 tane... - Son dakika FB haberleri

    Fenerbahçe, Austria Wien ile oynayacak. Bu maçın daha zor geçeceği bir gerçek. Dikine oynamayı ilke edinen Fenerbahçe, kaybedilen her topta atak yedi. Jesus, ofansif oynatmayı istiyor. Ancak rakibin ataklarında direnç gösterme sorunu var. Elbette bu sorunu Fenerbahçe teknik kadrosu görüyordur. Wien maçında daha iyi bir oyun ve sonuç göreceğimizi umut edelim.
  • Slovacko - Fenerbahçe maçının yazar yorumları! Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye transfer eleştiri! 10 tane... - Son dakika FB haberleri

    MUSTAFA SAPMAZ: İlk maç ve ikinci maçın ilk kırk beş dakikası gösterdi ki, Çek kulübü Slovacko kesinlikle Fenerbahçe ayarında bir takım değil. Bu nedenle Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki kendi ortalamasının altında kalan oyununu cezalandırabilecek etkinliği gösteremedi.
  • Slovacko - Fenerbahçe maçının yazar yorumları! Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye transfer eleştiri! 10 tane... - Son dakika FB haberleri

    Serdar Dursun "ne golcüsü" der gibi vurdu. Onun için hep aynı şeyi söylüyorum, üst düzey bir oyuncu olmayabilir, ancak Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan takım oyuncusu. İlk on bir oyuncusu olmamayı kafasına takmazsa sezon içinde yine faydalı olur. Fenerbahçe bu gole rağmen haftayı "golcü nerede" gündemiyle geçirecek. İhtiyaç var mı, evet. Gündemini sadece bu mu olmalı, hayır!

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