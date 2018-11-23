Eustream’den yapılan açıklamada Türk Akımı’nın ikinci hattının Slovakya’dan geçme olasılığıyla ilgili, “Yeni işbirliğine açığız” dendi.

Sputnik'in haberine göre açıklamada ayrıca, “Slovakya-Macaristan boru hattı bağlantısının tamamen çalışıyor ve gelişmeye hazır. Üstelik biz, olası tüm taleplere yeterli kapasiteler teklif edebilecek yetenekteyiz” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Rus Kommersant gazetesi, Türk Akımı doğalgaz boru hattının ikinci hattının Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya’dan geçebileceğini yazmıştı.

Bulgaristan Enerji Bakan Yardımcısı Krasimir Pırvanov, TürkAkım'la ilgili haberin "Gazprom" kaynaklı olduğunu ve Bulgaristan'a bu konuda resmi bir bilgi gelmediğini duyurdu.

Pırvanov, "TürkAkım her biri 15 milyar metreküp kapasiteli olmak üzere iki borudan oluşuyor. Hatların biri Türkiye'ye ait. Merak edilen konu ise diğer hattın geçiş güzergahıydı. Bu hat Bulgaristan veya Yunanistan üzerinden geçebilir. Gazprom yetkilileri borunun Bulgaristan'dan geçeceğini açıklamış. Enerji Bakanlığımız bu konuda resmi yoldan mektup bekliyor." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ