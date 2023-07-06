ŞOK 8 Temmuz 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu!
ŞOK 8-11 Temmuz 2023 katalog ürünleri belli oldu. Her çarşamba ve cumartesi günü raflardaki yerini alan ŞOK aktüel ürünler kataloğu çıktı. Bu hafta 8 Temmuz 2023 ŞOK market kataloğunda; Nuvo İnce Saç Düzleştirici, Braun Silk-Epil Epilasyon Cihazı, farklı markalardan klima çeşitleri ve birçok ürün müşterisiyle buluşacak. İşte bu haftaki yeni ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. ŞOK marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı sınırlı sayıda ürünler müşterisiyle buluşacak. İşte, 8-11 Temmuz 2023 ŞOK indirimli ürünler kataloğu...
ŞOK 8 TEMMUZ 2023 AKTÜEL KATALOĞU
Nuvo İnce Saç Düzleştirici 449 TL
Kadın Tek Bant Terlik 64,95 TL
Kadın Gecelik Düğmeli 119 TL
Braun Silk-Epil 3 3176 Epilasyon Cihazı 539 TL
Dokuzlu Arabalar 299 TL
Enerji Parkuru 299 TL
Barbie Chelsea Bebek 89,95 TL
Oyuncak Çamaşır Makinesi 59,95 TL
Big Foot Katlanabilir Scooter 499 TL
ALTUS ALK-1251 12000 Btu Inverter Klima 10699 TL
SAMSUNG AR12TXHQBWK/SK AR35 12000 Btu Klima 12399 TL
DEMİRDÖKÜM KİON 18 18000 Btu Inverter Klima 16499 TL
Altus AL 434 P 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 6999 TL