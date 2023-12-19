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        Haberler Ekonomi Alışveriş ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel 19 Aralık 2023 kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? - Alışveriş Haberleri

        ŞOK aktüel kataloğu yayında! İşte güncel katalog

        ŞOK marketlerde yılbaşı heyecanı başladı. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 19 Aralık aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 00:33 Güncelleme: 19.12.2023 - 00:33
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        ŞOK aktüel ürünlerindeki yılbaşı fırsatları gündeme geldi. Birçok farklı kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var ve hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 19 Aralık kataloğu ile haftanın fırsatları...

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        İŞTE 19 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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