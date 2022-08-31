Bugün satışa sunulan ŞOK market aktüel ürünleri araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı ve indirimli ürün müşterisiyle buluşuyor. 6 Eylül'e kadar geçerli olan ŞOK aktüel kataloğunda gıdadan temizlik ürünlerine, ev eşyalarından teknolojik aletlere pek çok ürün satışta. İşte ŞOK aktül ürünler kataloğu...